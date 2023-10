Финансовые новости: В Москве пройдет семинар по экономическим исследованиям, посвященный рынку недвижимости

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России, Российская экономическая школа и базовая кафедра регулятора в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 9 ноября в Москве проведут X семинар по экономическим исследованиям на тему «Рынок недвижимости: двигатель роста экономики или источник потенциальных рисков».

На мероприятии выступят представители Банка России и Национального Банка Республики Казахстан, эксперты из сферы недвижимости и смежных отраслей, исследовательских центров и научных институтов, а также представители российского и зарубежного академического сообщества. Участники обсудят текущие тренды на российском рынке жилья, долгосрочные факторы его динамики, а также зарубежный опыт кредитования жилой и коммерческой недвижимости. Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке. Заявки на очное участие принимаются до 6 ноября, на онлайн-участие — до 8 ноября включительно. Фото на превью: Jayakri / Shutterstock / Fotodom

