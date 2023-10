Ученые определили благоприятные места обитания марала в Эвенкии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В рамках программы «Роснефти» по сохранению биологического разнообразия учёные государственного природного заповедника «Тунгусский» определили зависимость миграции марала от кормовых и защитных условий. Исследование проводилось при поддержке дочернего предприятия Компании «Востсибнефтегаз».

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов, в том числе, с использованием передовых технологических решений.

Маралы (благородные олени) были замечены в тайге южной части Эвенкийского района Красноярского края, считавшейся нетипичной для их обитания. Ученые уже второй год исследуют совокупность факторов, позволивших маралу распространиться на новые территории.

Исследователи выявили места обитания, а также провели учет численности марала при помощи фотоловушек, по следам жизнедеятельности и путем слежения за животными во время полевых исследований.

Ученые выяснили, что расширение ареала в направлении Эвенкии стало возможным за счет доступности корма, изменения климатических условий и снежного покрова, а также особенности рельефа. Наиболее подходящими для марала считаются лесные и горно-таёжные области – именно этот ландшафт обеспечивает оптимальную защиту для вида. Ежегодно парнокопытные используют одни и те же тропы для миграции. Например, один из переходов расстоянием 10 км находится между реками Верхняя Лакура и Чамба. Учёные-экологи предполагают, что на территории заповедника может обитать до 300 благородных оленей.

Приспосабливаемость к новым территориям является одной из важнейших черт сохранения популяции благородного оленя. Специалисты пришли к выводу, что марал осваивает всю доступную территорию заповедника и прилегающую область.

Материалы научных исследований помогут в сохранении нового вида оленьих на территории Эвенкии.

Справка: «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края. Поддержка культуры и традиционного уклада жизни коренных жителей Эвенкии является одним из главных направлений в социальной работе предприятия. За годы работы в регионе «ВСНК» реализовала множество социальных, благотворительных и исследовательских программ. Грантовая программа ВСНК действует с 2014 года. За это время нефтяники поддержали 26 научных работ, среди которых проекты по исследованию популяции дикого северного оленя, сибирского соболя и редкого гуся-пискульки, изучению экосистем Тунгусского заповедника, разработке первой Красной книги Эвенкии, биотехники искусственного воспроизводства сибирского тайменя. Результаты грантовых программ помогает сохранить уникальную природу региона, традиционный уклад и самобытность коренного населения Эвенкии.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

13 октября 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI