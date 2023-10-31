Туман в Москве сохранится до утра

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшее время в Москве ожидается туман. По прогнозам синоптиков, он сохранится до 09:00 1 ноября.

Видимость на дорогах снизится до 200–700 метров, что может затруднить движение транспорта и увеличить вероятность возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

Автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам советуют надевать одежду со светоотражающими элементами.

В чрезвычайных ситуациях необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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