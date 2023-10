Три составляющие эффективной учебы: внимание, память, тайм-менеджмент

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 октября в пространстве «Башня Политех» студенты Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института совместно с проектом «Лепота» провели полезное мероприятие, посвященное ключевым составляющим эффективной учебы. Цель встречи — адаптация первокурсников.

Мероприятие было разбито на три тематических блока: внимание, память и тайм-менеджмент. За два часа участники встречи узнали: как эффективно учиться, сходу запоминать даже сложную информацию. А также сохранять концентрацию, не прокрастинировать, совмещать работу, учебу, хобби, личную жизнь и не выгорать.

В рамках первого блока приглашенный эксперт-психолог, сертифицированный ICU Professional Coach, сертифицированный НЛП-мастер Дмитрий Марьинский ответил на вопросы о том, зачем необходимо управлять вниманием, почему то, что действительно важно, часто ускользает от нашего внимания, и как этому противостоять.

Второй блок посвятили вопросам развития памяти. Его ведущая — нейропсихолог, педагог взрослых и детей, наставник по мышлению и установкам на подсознании Валерия Осипова. Она познакомила участников с несколькими эффективными методиками и упражнениями, которые легко применять в повседневной жизни.

Спикером в рамках третьего блока, посвященного тайм-менеджменту, стала студентка Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, член молодежного парламента Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель руководителя студенческого коммуникационного агентства «Инженеры смыслов», руководитель студенческой команды добровольческого проекта «Политех дарит тепло!» Александра Лопухова. Она поделилась секретами, которые помогают ей развивать в себе чувство времени, бороться с хронофагами и правильно расставлять приоритеты.

Было неожиданно и очень приятно, что организаторы пригласили меня выступить. С участниками мероприятия я поделилась своими секретами, как успевать всё и не терять себя. Несмотря на то, что моё выступление было завершающим, зрители активно вовлекались, задавали вопросы и после завершения выступления не торопились уйти, а после подходили и задавали вопросы. Мне всегда очень приятно делиться знаниями и опытом. По своей профессиональной деятельности я чаще выступаю «серым кардиналом» подобных мероприятий, так что очень соскучилась по публичным выступлениям. Огромная благодарность организаторам и всем участникам. Надеюсь, что полученные знания ребята будут применять на практике , — поделилась Александра.

Все присутствующие также смогли принять участие в трех розыгрышах. Победители получили подарки — планеры, головоломки для тренировки мозга, а также онлайн-курсы для развития памяти и интеллекта. Встреча закончилась серией вопросов и ответов, в рамках которой студенты смогли пообщаться со спикерами. Причём дискуссия была очень активной! Надеемся, что теперь политехники будут с легкостью справляться с учебой и сдавать экзамены только на отлично!

