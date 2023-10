«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» добыла 30-миллионную тонну нефти

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть», добыла 30-ти миллионную тонну нефти с начала разработки Среднеботуобинского месторождения, расположенного в Республике Саха (Якутия). Достижение данного показателя накопленной добычи стало возможным благодаря досрочному вводу в эксплуатацию ряда ключевых объектов месторождения, а также применяемым инновационным технологиям.

На нефтепромысле продолжается строительство новых объектов и расширение ранее введенных в эксплуатацию мощностей: газокомпрессорной станции для использования попутного нефтяного газа, центрального пункта сбора нефти и полигона бытовых отходов. В 2023 году на Среднеботуобинском месторождении введены в эксплуатацию новое здание пожарного депо, жилой корпус для вахтового персонала и ряд производственных объектов: кустовые площадки, подогреватели сырой нефти и новая химико-аналитическая лаборатория на центральном пункте сбора.

На Среднеботуобинском месторождении применяются современные технологии и увеличиваются темпы бурения. В 2023 году механическая скорость проходки выросла на 89%, время бурения на горизонтальном участке сократилось на 50%.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» обеспечивает высокий уровень промышленной безопасности, внедряются проекты на основе цифровых технологий. Информационно-технологическая система «Центр управления производством Сфера 3D», которая содержит более 1200 цифровых моделей объектов, интегрирована с системой мониторинга транспортных средств, и позволяет эффективно принимать оперативные решения в процессе добычи нефти, поддержания пластового давления, использования энергии, а также в бурении.

Общая площадь лицензионных участков Среднеботуобинского месторождения составляет более 62 тыс. кв. км. Эксплуатационный фонд превышает 400 скважин, протяженность трубопроводов – 520 километров, воздушных линий электропередач – 500 километров, автодорог – 260 километров.

Предприятие активно наращивает ресурсную базу, занимается изучением лицензионных участках «Роснефти» в Якутии и ведет сейсморазведочные работы для последующего эксплуатационного бурения и увеличения добываемых углеводородов.

По итогам 2022 года успешность поисково-разведочного бурения предприятия достигла 100%, проведено более 2 100 пог. км сейсмики 2D и более 1 000 кв. км сейсмики 3D.

