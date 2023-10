Студенты НГУ представили свои проекты на окружном этапе всероссийского конкурса «Твой ход» в Красноярске

Source: MIL-OSI Russian Language News

Окружной этап Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» по Сибирскому Федеральному округу проходил с 20 по 22 октября в Красноярске. Он проводится уже третий год и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Конкурс «Твой ход» проводит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В этом году Новосибирский государственный университет представляла команда Профсоюза студентов НГУ с проектом межкультурного студенческого фестиваля «ЭтноFest» и ее лидер студентка 4 курса Гуманитарного института НГУ Арина Гаган, а также студент 3 курса Института философии и права НГУ Тимофей Ромашев и студентка 1 курса Гуманитарного института НГУ Мария Соснина.

В этом году на конкуре «Твой ход» реализовались два конкурсных трека – «Определяю» и «Делаю». Трек «Определяю» был направлен на изменение окружающей среды, в том числе внутривузовской и городской, с учетом мнения реальных студентов, полученные через различные опросы. Трек «Делаю» подразумевал реализацию актуальных и социально значимых студенческих проектов в партнерстве с вузами России.

Образовательный блок конкурса состоял из лекции и мастер-классов по выстраиванию качественной работы в команде, мотивации, борьбы с эмоциональным выгоранием. В конкурсном блоке участвовали только лидеры трека «Делаю». Также проводилось тестирование лидерских качеств, а также конкурсная защита проектов.

Всероссийский конкурс «Твой ход» спроектирован таким образом, чтобы молодым людям самых разных интересов и на разных уровнях осознающих свой потенциал провести время с максимальной пользой. Студенты НГУ посетили познавательные лекции опытных спикеров, обменялась опытом с другими ребятами, прокачали свои навыки проектной деятельности, а также получили мощный заряд позитивных эмоций.

Итоги окружного этапа конкурса «Твой ход» будут подведены в ноябре, тогда станет известно, кто поедет на финальный конкурс и получат право бороться за главный приз – грант в размере 1 миллиона рублей на развитие своего проекта.

Своими впечатлениями делятся участники окружного этапа конкурса «Твой ход», выступавшие от НГУ.

Мария Соснина:

– Во всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» я участвую впервые, поскольку пока учусь на первом курсе, но узнала о нем, еще когда училась в 10 классе. Я являюсь победителем конкурса «Большая перемена», который реализуется среди школьников, поэтому останавливаться на достигнутом не хотела и решила продолжать развивать свой проект.

«Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя», – именно под этим девизом мы с моей командой создали просветительский проект «Мой город в объективе». Я родилась в маленьком сибирском городе Братск. Среди молодежи наблюдается тенденция незнания истории родных провинциальных городов. В ходе собственного анкетирование и данных Росстата выяснили, что молодые люди мечтают переехать и переезжают в крупные города. Мы приняли решение создать просветительскую программу о культурных и исторических объектах региона в развлекательном формате. Я изучила, как молодежь воспринимает информацию и убедилась, что лучший способ ее подачи – использование технологий инфотейнмент. С помощью данного жанра аудитория в отвлеченном формате полностью усваивает сложную информацию. Наша команда тщательно отобрала объекты, о которых мы хотели бы рассказать, затем я приступила к написанию сценария, а далее нас ждала съемка и качественный монтаж. Ролик готов – выкладываем в сообщество ВКонтакте! Наш сюжет собрал огромное количество лайков и положительных комментариев, это дало понять, что видеоролик зашел молодой аудитории. В сентябре этого года мы с командой провели повторное тестирование среди выпускников двух школ Братска. Результаты поразили нас – почти все выпускники смогли правильно ответить на вопросы о родном городе. Это значит, что мы прививаем своим сверстникам любовь к родному краю, повышаем уровень осведомленности о нем.

Для меня проект «Твой ход» – больше, чем просто конкурс, это возможность представить свою работу, получить обратную связь от экспертов, познакомится с «заряженными» ребятами, прокачать свои навыки и испытать себя. Публичная защита проекта – это вызов для самого себя, когда предстоит продемонстрировать за 5 минут работу, которую вы проделали за год. Стоит проявить свою креативность и неординарность, нужно уметь грамотно и четко формулировать свои мысли, обладать презентационными навыками, сохранять уверенность и спокойствие.

Помимо самой защиты проекта на окружном этапе мы активно проводили время. Посещали мотивационные встречи от спикеров, экскурсионные программы по Красноярску и участвовали в образовательных программах. Мне запомнился тренинг «Мои сильные стороны» и мастер-класс по публичным выступлениям.

Я уверена, что конкурс «Твой ход» дает молодым людям возможность осуществить свои идеи в реальность и повлиять на улучшение нашего мира!

Арина Гаган:

– Наша команда принимала участие в конкурсе «Твой ход» с проектом межкультурного студенческого фестиваля «ЭтноFest». Он направлен на знакомство с национальными культурами и создание дружественной атмосферы для общения с представителями других стран.

В основе идеи межкультурного студенческого фестиваля «ЭтноFest» лежит внутриуниверситетское мероприятие «ЭтноParty», которое уже трижды проводилось в НГУ в рамках традиционной Интернедели. Именно после проведения этой вечеринки у нашей команды возникла идея масштабировать университетское мероприятие и выйти на городской уровень. Позже мы участвовали в Муниципальном грантовом конкурсе с социальным проектом «Парад идей», по итогам которого получили грантовую поддержку в размере 180 тысяч рублей. Наша команда смогла переработать концепцию и внести новые элементы. На выходе получилось совершенно новое мероприятие, аналогов которого на данный момент нет в Новосибирской области.

Целями нашего проекта является развитие межкультурного общения в студенческой среде, знакомство студентов с современной повседневной культурой других стран, адаптация иностранных студентов и вовлечение их во внеучебную деятельность, снятие у студентов психологического барьера при коммуникации на иностранном языке, а также укрепление связей между студенческими активами разных вузов города Новосибирска.

Фестиваль «ЭтноFest» проходил 9 сентября на территории Центрального парка г. Новосибирск. Площадка фестиваля состояла из 5 разных по тематике зон, которые работали одновременно. здесь можно было поиграть в настольные игры разных народов, сделать памятный сувенир или научиться писать иероглифы в зоне мастер-классов, поучаствовать в работе зоны языкового разговорного клуба, посмотреть творческие номера на большой сцене, поиграть в подвижные игры разных стран, посетить лекторий, а также многое многое другое.

Наше мероприятие посетили около тысячи человек, что не может не радовать!

В проведении фестиваля нам оказали поддержку студенты из 7 вузов, мы привлекли к сотрудничеству более 20 партнеров, в том числе Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

Наша команда состоит из четырех человек – студентки 4 курса Механико-математического факультета, ответственной за дизайн и информационное обеспечение проекта, Натальи Юдиной; студента 3 курса ММФ, отвечающего за организацию выступлений творческих коллективов Феанора Далджита; студентки 3 курса Гуманитарного института НГУ, осуществляющей связь с партнерами Яны Анохиной.

Члены нашей команды являются организаторами традиционных университетских мероприятий, но мы в первый раз организовывали фестиваль городского масштаба, что было без сомнений интересным опытом. Я и Наталья принимаем участие в Твоем ходе уже 2 год, но на окружной этап мы приехали в первый раз. Нашей команде очень понравилась гостеприимная атмосфера Красноярска. За три дня мы успели посетить интересные лекции и тренинги различной тематики, и, конечно же, защитить проект нашего мероприятия. Защита прошла отлично, эксперты смогли создать комфортную атмосферу для выступающих, чему лично я не могу не быть благодарна!

Я считаю, что эта поездка сплотила нашу команду, дала нам возможность развить компетенции, зарядиться позитивом и силами для реализации новых проектов!

Мы верим в своей проект и уверены, что выложились на все 200 % как во время его реализации, так и во время прохождения конкурсных этапов! Мы сделали свой ход, и надеемся, что другие студенты сделают свой!

Тимофей Ромашев:

– На конкурсе «Твой ход» я представил свой проект «Клуб лидеров молодежных сообществ Новосибирска «Со-общество». Задача проекта в том, чтобы предоставить лидерам молодежных сообществ города пространство для обмена опытом и ресурсами.

В первом сезоне – с июля по сентябрь – мы провели 8 встреч, на которых участники клуба вместе изучали теорию, связанную с созданием и развитием сообществ, закрепляли ее на практике. Сезон завершился «Ярмаркой сообществ» – мероприятием, где различные сообщества города презентовали себя друг другу и всем желающим.

В проекте «Твой Ход» я участвую второй раз. В двух словах не описать всего, что он дает проект молодым людям, но я попробую сказать так: «Твой Ход» – это друзья по всей стране, личностный и карьерный рост а также сообщество молодых и амбициозных людей!

