Студенты МГУ стали лауреатами конкурса «Студент года Москвы»

28 октября подвели итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года». Всего в 7 индивидуальных, 6 коллективных номинациях, а также 3 профильных треках для будущих архитекторов, медиков и педагогов победителями стали 16 студентов и объединений Москвы, лауреатами – 38 участников, еще двое получили специальные призы. В число лучших студентов столицы вошли учащиеся Московского университета.

Победителем в номинации «Общественник года» стала Анастасия Пушкарева, студентка 4 курса факультета мировой политики. В июле 2022 года она была волонтёром и куратором участников клуба «Кибервселенная» на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», входила в команду организаторов Школы-семинара «Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего образования “Стипком в г. Москве”» в 2022-2023 гг. и Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ в 2022 и 2023 гг.

Победителем в номинации «Староста года» стал Николай Волков, студент 4 курса физического факультета. Николай является победителем Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», руководителем проекта «STAR.100», победителем III очереди конкурса «Студенческий стартап», а также победителем образовательного форума «Phygital.Universe».

Победителем в номинации «Студенческое научное общество года» стало Научное общество студентов и аспирантов юридического факультета. Основными целями НСО являются: представление научных интересов студентов и аспирантов факультета, содействие в реализации их прав на осуществление научной деятельности, содействие в подготовке научных кадров, развитию юридической науки как в рамках факультета, так и за его пределами, обеспечение преемственности научных школ.

Лауреатом в номинации «Фармацевтика» специального трека «Студент года. Медики» стала Ксения Спиридонова, студентка 6 курса факультета фундаментальной медицины. Ксения является победителем в профессиональных конкурсах: Всероссийской олимпиаде студентов «Я – Профессионал» по направлению «Фармация» в 2022 и 2023 годах, кейс-чемпионате «Герофарм».

Специальный приз в номинации «Творческая личность года» получил Алексей Карамышев, студент 3 курса физического факультета, руководитель Клуба классической музыки МГУ.

Всего в конкурсе приняли участие 355 студентов из 59 университетов столицы. Победители и лауреаты войдут в состав делегации города Москвы для участия в финале юбилейной десятой программы Российской национальной премии «Студент года».

