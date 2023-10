Столичная компания в два раза увеличила выпуск уходовой косметики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года столичный производитель профессиональной косметики и гелей для ультразвуковой и функциональной диагностики выпустил свыше миллиона единиц продукции. Это более чем в два раза превышает показатели за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В Москве свыше 30 предприятий производят косметические, уходовые и гигиенические средства, удовлетворяя потребности россиян в качественной продукции этого сегмента. Компании стремительно развиваются — расширяют ассортимент и наращивают объемы производства. Например, московское предприятие “Гельтек-Медика” с января по октябрь 2023 года выпустило свыше одного миллиона единиц косметической продукции, что более чем в два раза превышает объемы аналогичного периода 2022-го. В частности, производство контактных сред для УЗИ, ЭКГ, энцефалограммы и других исследований выросло на 30 процентов. Продукция компании востребована во всех регионах страны», — рассказал Владислав Овчинский.

Компания производит кремы, гели, сыворотки, пилинги, концентраты и маски. Кроме того, предприятие обеспечивает косметологов и медработников профессиональной косметикой и медицинскими контактными средами для ультразвуковой и функциональной диагностики. Продукция представлена в магазинах крупнейших парфюмерно-косметических сетей, маркетплейсах, а также в аптеках.

«Мы начинали с производства гелей для УЗИ, но со временем вышли на рынок косметики. Сейчас это направление развивается наиболее динамично — мы разрабатываем новые продукты, совершенствуем старые и, вопреки санкционному давлению, растем», — отметил владелец компании Сергей Кирш.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

В Москве созданы комфортные условий для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI