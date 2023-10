Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

По результатам пятого выпуска Глобального агрегированного рейтинга СПбГАСУ вошёл в топ-10% лучших университетов мира.

Нередко один и тот же университет в различных международных рейтингах оказывается на разных позициях. С целью привести палитру рейтингов к общему знаменателю создан Глобальный агрегированный рейтинг (ГАР). На сегодняшний день он включает в себя 13 наиболее авторитетных глобальных институциональных рейтингов и объединённую базу данных аккредитованных программ европейских и азиатских агентств гарантии качества.

В новую версию рейтинга включены более 3,5 тыс. вузов из 132 стран мира, из них 153 российских (что на девять вузов больше, чем в прошлом году). Несмотря на санкции, Россия не только сохранила позиции в общем списке по количеству вузов, представленных в ГАР, но и смогла подняться на одну позицию по сравнению с прошлым годом, заняв пятое место.

СПбГАСУ по результатам Глобального агрегированного рейтинга 2024 вошёл в топ 10% лучших университетов мира, заняв 79 место среди 2500 вузов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI