Собянин рассказал о новой специализированной поликлинике для участников СВО

Поддержка участников специальной военной операции (СВО) является важнейшим приоритетом Правительства Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения специализированного центра амбулаторной медицинской помощи участникам СВО. Он открылся несколько месяцев назад на базе госпиталя для ветеранов войн № 3 по адресу: Стартовая улица, дом 4, строение 3. Совместно с Мэром Москвы учреждение посетила Анна Цивилева, председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

«Открыли специальный поликлинический центр для участников СВО, тех, кто уже закончил службу. Их становится все больше, и сегодня к поликлинике прикреплено более 200 человек. Здесь можно получить все виды медицинской помощи. Здесь работает коллектив, который хорошо знает свою работу. Это подразделение госпиталя ветеранов, который десятками лет занимался реабилитацией, оказанием помощи ветеранам», — рассказал Мэр Москвы.

Сергей Собянин поблагодарил специалистов центра за профессионализм и активное включение в работу. Он отметил, что при необходимости столица будет увеличивать количество и объем специализированной медицинской помощи.

«Создание этого центра амбулаторной помощи для наших ветеранов, демобилизованных бойцов, является очень хорошим примером и практикой для других субъектов Российской Федерации, — подчеркнула Анна Цивилева. — Это очень хорошая современная история. Причем, если ребятам потребуется стационарное лечение, их сразу могут госпитализировать сюда, в стационар. Им проведут полное обследование, они получат необходимую медицинскую помощь любого специалиста».

Анна Цивилева добавила, что цифровые информационные системы столичного здравоохранения значительно упрощают работу медиков. В электронной медицинской карте врачи могут отследить историю обращений, увидеть анамнез, полученное лечение и продолжить намеченный курс.

«К нам могут направлять пациентов из районных поликлиник, а также из единого центра поддержки семей участников СВО (мы с ними взаимодействуем). Также любой пациент, который знает про наш центр, может напрямую обратиться к нам, и мы, естественно, всегда поможем и окажем всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал главный врач госпиталя для ветеранов войн № 3 Георгий Мелконян.

К каждому пациенту прикрепляется персональный куратор — врач общей практики. Он формирует необходимую команду для помощи в каждом конкретном случае, составляет программу лечения и реабилитации, наблюдает за прохождением всех этапов. Медики используют самые современные методы взаимодействия с пациентами, в том числе телемедицинские консультации.

«С каждым пациентом с первого дня по индивидуальному плану работает команда высококвалифицированных врачей, обладающих необходимыми знаниями, а в своей работе специалисты применяют современное оборудование. Все это позволяет добиваться необходимых результатов в лечении пациентов», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специализированный центр амбулаторной медпомощи

В основу работы центра положен мультидисциплинарный подход, при котором с пациентом работает команда специалистов. В зависимости от состояния здоровья участника СВО и медицинских показаний в нее входят врачи общей практики, терапевты, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог, уролог, гинеколог, ортопед, кардиолог, эндокринолог, сосудистый хирург и психиатр.

При необходимости в лечении принимают участие врачи — хирурги, нейрохирурги, травматологи, реабилитологи и другие специалисты. Кроме того, пациенты могут получить консультацию психолога и нарколога.

В центре работают отделение восстановительного лечения для проведения физиотерапии (манипуляций с применением электрофореза, магнитотерапии, светолечения, высокочастотной терапии и лазеротерапии), кабинеты массажа, залы ЛФК, зона водолечения с ваннами и бассейном, а также отделение гипербарической оксигенации. Особое внимание уделяется психологической помощи, реабилитации и ресоциализации участников СВО.

В распоряжении врачей современная медицинская техника, включая аппараты УЗИ экспертного класса, ЛОР-установки, оборудование для функциональной диагностики, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование. В центре установлены компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе. Для удобства пациентов прием идет на первом этаже. Для маломобильных посетителей организована безбарьерная среда.

На прием сюда записывают по направлению из единого центра поддержки и городских поликлиник. Кроме того, участники СВО могут прийти самостоятельно. При первичном обращении за каждым пациентом закрепляется персональный доктор — врач общей практики. Он руководит мультидисциплинарной командой специалистов и координирует общую лечебно-диагностическую стратегию.

Помощники персонального врача обеспечивают постоянную коммуникацию с пациентами, в том числе с использованием телемедицинских технологий. В их обязанности входит согласование даты и времени проведения исследований и консультаций узкопрофильных специалистов, информирование о правилах подготовки к исследованиям, мониторинг результатов направления для получения специализированной медицинской помощи и реабилитации. Кроме того, участник СВО может связаться удаленно со своим лечащим врачом, психологом или администратором и получить консультацию.

В день обращения пациент проходит базовый чекап (комплексная проверка здоровья), по результатам которого формируется индивидуальный план его ведения. При наличии медицинских показаний он направляется на специализированное лечение или реабилитацию. Кроме того, пациенту может быть оказана помощь в оформлении инвалидности.

В дальнейшем даже при отсутствии жалоб на здоровье и хронических заболеваний базовый чекап можно проходить ежегодно. В него входит консультация психолога, что позволяет выявлять возможные проблемы и стрессовые расстройства в обстановке, комфортной для пациента. При наличии показаний участник СВО направляется на консультацию к психотерапевту или психиатру, а также на стационарное лечение. Получать медико-психологическую помощь пациенты могут как непосредственно в амбулаторном центре, так и в едином центре поддержки, расположенном в Береговом проезде.

Амбулаторная помощь оказывается дополнительно к программе ОМС. Участники СВО могут посещать как свою поликлинику по месту жительства, так и специально созданный центр. Вне зависимости от этого врачи центра амбулаторной помощи участникам СВО будут отслеживать динамику состояния здоровья своих пациентов и в случае необходимости связываться с ними.

Госпиталь для ветеранов войн № 3

Специализированное медицинское учреждение — госпиталь для ветеранов войн № 3 был открыт в 1991 году. Сегодня это многопрофильный стационар на 740 коек, оказывающий высококвалифицированную специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ветеранам войн. Учреждение расположено в Лосиноостровском районе по адресу: Стартовая улица, дом 4.

В 2022 году в госпитале получили лечение более 17 тысяч пациентов, проведено более 1,6 тысячи хирургических манипуляций, в том числе 160 высокотехнологичных операций. В медучреждении работают 1360 человек, из них 273 врача и 544 сотрудника из числа среднего медицинского персонала.

Начиная с 2022 года в госпитале для ветеранов войн № 3 проходят лечение и реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции. Наличие современного оборудования и квалифицированных специалистов позволяет бойцам успешно восстанавливать нарушенные функции.

В госпитале работает отделение ранней реабилитации, где есть все возможности для физиотерапевтического лечения, включая электросветолечение, водолечение (ванны, бассейн), массаж, иглорефлексотерапию, гипербарическую оксигенацию, крио- и ударно-волновую терапию. В залах ЛФК и механотерапии используется современное высокотехнологическое оборудование. В бассейне пациенты проходят курсы лечебной гимнастики с инструктором по индивидуальной программе. Для комфортного погружения в воду используется мобильный подъемник.

Блок лечебной физкультуры располагает всеми видами роботизированной механотерапии. Так, экзоскелет позволяет восстановить моторику нижних конечностей, повысить физическую активность и качество жизни после сосудистых катастроф (инсульт), спинальных травм и заболеваний. Система Lokomat улучшает повседневную активность пациентов с двигательными нарушениями вследствие неврологических расстройств, используя принцип нейропластичности. Кроме того, здесь есть реабилитационный комплекс — инновационная сенсорная беговая дорожка для коррекции нарушений ходьбы, а также тренажеры с технологией биологической обратной связи, направленной на коррекцию координации и работу с пораженными конечностями.

Команда психологов и психотерапевтов блока психологической помощи успешно справляется с посттравматическим стрессовым расстройством и другими осложнениями после боевой травмы. Работает кабинет психологической разгрузки и зал для сеансов арт-терапии с элементами когнитивной реабилитации, которые проводят квалифицированные психологи и логопеды. В каждом отделении предусмотрены зоны для проведения досуга. Здесь можно посмотреть телевизор, поработать на компьютере с выходом в интернет и поиграть в настольные игры.

Помимо этого, с 2011 года на базе госпиталя открыто первичное сосудистое отделение (ПСО). В его состав входят отделение неотложной кардиологии для больных с острым инфарктом миокарда и неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Пациентам ПСО в экстренном порядке проводят ангиографические исследования, оперативные вмешательства — ангиопластику, стентирование коронарных артерий, КТ- и МРТ-диагностику патологии головного мозга, тромболизис (по показаниям).

С 2015 года в госпитале развернуто отделение паллиативной медицинской помощи на 40 коек для профессионального ухода за пациентами в терминальной стадии хронических заболеваний. В 2023-м открыто отделение медицинской реабилитации для пациентов с поражением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Помощь участникам СВО и членам их семей

В соответствии с указами Сергея Собянина и другими нормативными актамисемьям участников СВО, которые были призваны военным комиссариатом города Москвы в рамках частичной мобилизации, а также отобраны пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы, предоставляются определенные виды поддержки.

Для военнослужащих:

— ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей;

— единовременные денежные выплаты раненым от 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от степени тяжести ранения и установления группы инвалидности;

— в случае гибели военнослужащих размер выплаты членам семьи составляет три миллиона рублей.

Для детей:

— ежемесячное пособие в размере 100 процентов прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям в упрощенном порядке — без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, учета доходов семьи и оценки сумм, находящихся на банковских счетах;

— внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 года;

— внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи;

— освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов;

— предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с первого по 11-й класс;

— предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей;

— первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с первого по шестой класс, а также освобождение от оплаты группы продленного дня;

— освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления.

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:

— предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам первой и второй группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;

— первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

Для супруг и детей трудоспособного возраста:

— организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

— содействие в поиске работы.

Для всех членов семьи:

— оказание психологической помощи;

— содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья;

— консультирование по юридическим вопросам;

— предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в упрощенном порядке — без учета доходов и без необходимости предоставления документов, а также освобождение от пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, членам семей мобилизованных была выплачена единовременная материальная помощь в размере 50 тысяч рублей.

Сергей Собянин: В Москве открылся единый центр поддержки для всех участников СВО и их семей

