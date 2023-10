Собянин рассказал об объектах — участниках конкурса «Московская реставрация»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На участие в 13-м конкурсе «Московская реставрация» подано более 80 заявок. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В конкурсный список вошли такие исторические объекты, как Театр эстрады, хлебозавод № 5 (где открыт центр конструктивизма «Зотов»), павильон № 51 «Мясная промышленность» (бывший «Главмясо») на ВДНХ, дом Филиппа Пантелеева на Земляном Валу и Козина палата (детский приют) ансамбля Рогожской старообрядческой общины.

Победителей конкурса определит жюри. А москвичи выберут своего фаворита с помощью голосования в проекте «Активный гражданин».

«Конкурс проводим в 13-й раз, с 2011 года его лауреатами стали 453 человека и организации. Всего за последние 13 лет в столице отреставрировали свыше двух тысяч объектов культурного наследия», — подчеркнул Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

