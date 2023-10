«Роснефть» расширяет масштабы экологических проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» является лидером «зеленой» повестки и заботится о сохранении окружающей среды в ходе осуществления своей производственной деятельности. В рамках стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход» Компания первой в России поставила своей целью достижение операционной углеродной нейтральности к 2050 году.

Компания продемонстрировала впечатляющие результаты в области углеродного менеджмента по результатам прошлого года. Например, общее сокращение выбросов парниковых газов по отношению к базовому 2020 году составило 11%. На добывающих активах Компании в 2022 году было завершено строительство 17 объектов по рациональному использованию попутного нефтяного газа, а комплексная программа мониторинга источников эмиссии метана охватила более 800 объектов на 20 предприятиях.

Компания подтверждает свою приверженность целям ООН в области устойчивого развития, а также вносит заметный вклад в реализацию национальных проектов. Экологические инициативы, социальные проекты и инновационная деятельность Компании традиционно направлены на защиту природных богатств России, повышение качества жизни населения во всех регионах присутствия, а также обеспечение технологического суверенитета.

Деятельность «Роснефти» в области устойчивого развития предполагает не просто минимизацию воздействия на окружающую среду и повышение экологичности бизнеса, но и достижение суммарного положительного влияния на экосистемы. Компания берет на себя дополнительные обязательства по приумножению природных богатств России: восстановлению и воспроизводству земельных, водных, лесных и биологических ресурсов. Показательный пример – масштабная программа рекультивации земель «исторического наследия». За последние 10 лет Компания восстановила свыше 2,7 тыс. га почв, загрязненных в ходе промышленной деятельности времен СССР и в 90-е годы. Общества Группы только за последние три года высадили свыше 18 млн саженцев и молодых деревьев. Кроме того, предприятия Компании в 2022 году выпустили в водоемы более 55 млн мальков ценных и промысловых рыб.

Компания отметила 10-летие комплексных научных исследований в Арктике. «Роснефть» реализует, без преувеличения, самую масштабную с советских времен программу по всестороннему изучению и экологическому мониторингу арктического региона – уже проведено более 40 экспедиций, в ходе которых организованы гидрометеорологические, геологические, а также биологические исследования.

Поддержка фундаментальных научных исследований и инициирование передовых практических разработок для обеспечения технологического суверенитета страны являются приоритетами Программы инновационного развития Компании. «Роснефть» в 2022 году впервые в России начала промышленное производство катализаторов гидрокрекинга. Помимо этого, Компания выпускает широкий спектр ключевых катализаторов для нефтепереработки, причем продукты собственного производства используются не только на отечественных предприятиях, но и поставляются в страны АТР.

Применение собственного ПО в области разведки и добычи углеводородов обеспечивает решение 90% производственных задач Компании и полностью покрывает проектирование ГРП и геонавигацию. Эффект от внедрения собственных ИТ-разработок превысил 10 млрд рублей.

«Роснефть» активно участвует в развитии социальной сферы, включая медицину, образование и культуру, реализует масштабные инфраструктурные проекты в регионах своего присутствия. На поддержку образования, культуры, спорта и защиту окружающей среды направлена и спонсорская деятельность «Роснефти». Компания традиционно поддерживает Санкт-Петербургскую академическую филармонию им. Д.Д. Шостаковича, Государственный Эрмитаж, Хор Сретенского монастыря, выступает генеральным спонсором фонда поддержки одаренных детей «Белый пароход». «Роснефть» финансирует сильнейший хоккейный клуб России ЦСКА, поддерживает автомобильную гоночную команду LADA Sport ROSNEFT и другие проекты.

Реализации социальных и экологических инициатив «Роснефти» активно содействует корпоративное волонтерское движение. Сотрудники Компании в 2022 году приняли участие в более 800 городских, региональных и общероссийских акций, направленных на заботу о природе, поддержку здорового образа жизни и благотворительность.

Справка: С более подробной информацией о деятельности Компании по ESG направлениям: экологическому, социальному и экономическому можно ознакомиться в Отчете в области устойчивого развития за 2022 год. Отчет направлен на информирование широкого круга заинтересованных сторон, включая сотрудников, акционеров и инвесторов, жителей регионов присутствия, общественных организаций, клиентов и партнеров Компании. Отчет подготовлен с использованием международных стандартов отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Стандарты GRI).

