«Роснефть» разработала первый российский программный комплекс для гидрогеологического моделирования

Специалисты ижевского и уфимского научных институтов НК «Роснефть» разработали программный комплекс «РН-Аква», который предназначен для проектных работ, связанных с нефтяной гидрогеологией. Функционал нового ПО не имеет аналогов в России.

«РН-Аква» содержит инструментарий, используемый при проектировании, аналитических расчётах, моделировании, формировании документации, а также базу гидрогеологических данных. Программное обеспечение позволит создавать трехмерные цифровые гидрогеологические модели водоносных пластов.

Внедрение программного комплекса позволит автоматизировать прогнозные расчеты, повысить их достоверность и улучшить качество контроля выполнения проектных показателей разработки месторождений. Программный комплекс «РН-Аква» рекомендован к применению Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых и планируется к внедрению.

«Роснефть» – первая компания в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Линейка наукоемкого ПО насчитывает 23 программных продукта, 10 из которых уже выведены на рынок и успешно продаются. ИТ-платформа «Роснефти» применяется для решения производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Программное обеспечение Компании превосходит импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и удобству интерфейса. На сегодняшний день реализовано более 1000 лицензий нефтегазовым и нефтесервисным компаниям, более 3900 академических лицензий «Роснефть» безвозмездно передала в 23 ведущих вуза страны для образовательных целей.

23 октября 2023 г.

