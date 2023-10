«Роснефть» провела экскурсию для детей из «Движения первых» по корпоративному центру исследований и разработок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сотрудники Объединенного центра исследований и разработок «РН-ЦИР» провели экскурсию для волонтеров Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». В ходе мероприятия гости познакомились с современными разработками Компании в области нефтепереработки и нефтегазохимии, а также посетили основные лаборатории Центра.

В лаборатории полимерных продуктов были представлены уникальные композитные сверхпрочные материалы, которые были разработаны учеными Центра. Такие полимеры могут быть использованы для производства обсадных труб и трубопроводов, а также применяться в автомобильной промышленности. В аналитической лаборатории волонтерам продемонстрировали процесс разделения нефти и нефтепродуктов на фракции, который проводился в полностью автоматическом режиме.

Молодые люди также изучили работу уникальной установки по преобразованию метана в синтетические жидкие углеводороды. Успехи Компании по производству синтетической нефти являются важным шагом к повышению эффективности технологий газопереработки в соответствии с высокими экологическими стандартами нефтедобычи. Наличие такой установки на удаленных месторождениях позволяет вырабатывать из газа синтетическую нефть, а затем и автомобильное топливо для техники.

Кроме этого в лабораториях «РН-ЦИР» реализуется полный цикл производства катализаторов. Учёные Центра разработали целую линейку катализаторов для нефтехимии и нефтепереработки, которая насчитывает более 20 наименований. Действующая программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов Компании на использование высокоэффективных катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от поставок зарубежной продукции. Разработанные катализаторы были представлены школьникам в специальной экспозиции.

Справка: «Движение первых» – общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, которое содействует воспитанию детей, их профессиональной ориентации, создает равные возможности для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи. Отделения движения открыты в каждом регионе страны.

