Розничная сеть «Роснефть» развивает придорожный сервис для автотуристов

Компания «РН-Северо-Запад», оператор розничной сети НК «Роснефть» на топливном рынке в Северо-Западном регионе, открыла после реконструкции придорожный мотель «Чудово». Благодаря его удобному расположению автотуристы смогут остановиться здесь, путешествуя по Новгородской и Ленинградской областям. Мотель получил название в честь одного из старейших и самобытных городов области – Чудово.

Обладая крупнейшей сетью АЗС в России, «Роснефть» выступает амбассадором развития внутреннего туризма. Компания реализует целый ряд мероприятий, нацеленных на создание наиболее комфортных условий для автопутешественников.

Мотель предоставляет услуги комфортного проживания и включает 16 номеров различных категорий. Также в отеле предусмотрены номера для клиентов с домашними животными.

Номерной фонд после реконструкции получил новый дизайн и современное оснащение. Кроме этого, был расширен набор услуг и сервисов, а также обновлено меню.

В рамках реконструкции придорожной гостиницы для клиентов стали доступны различные формы оплаты: наличными, банковской картой, по QR-коду через Систему быстрых платежей или баллами программы лояльности «Семейная команда».

Для удобства гостей заселиться в мотель можно в любое время суток. Водители легкового и большегрузного транспорта оценят возможность удобной и широкой зоны парковки. Кроме того, рядом с гостиницей расположена АЗС «Роснефть», где можно заправиться качественным топливом, а в магазине представлен широкий ассортимент сопутствующих товаров в дорогу. Также для гостей предусмотрены дополнительные услуги: уход за одеждой (прачечная и гладильная), ранний подъем и вызов такси.

Повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов Компании. На заправочных комплексах Компании работают магазины, кафе, аптечные пункты и аппараты по приёму/выдаче одежды в химчистку.

Компания также развивает новое направление клиентского сервиса – фудтраки (передвижные торговые точки). Сервис «кафе на колесах» доступен на АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и в других регионах присутствия розничной сети.

Для развития сервисных услуг Компания развивает цифровые технологии, позволяющие повысить скорость обслуживания клиентов. В частности, «Роснефть» запустила пилотный проект по внедрению на АЗС графических касс самообслуживания. Разработка позволяет автоматизировать процесс оплаты топлива и сопутствующих товаров, а также совершать покупки без участия кассира.

Помимо расширения перечня придорожных сервисов и услуг для создания комфортных условий автолюбителям, предпочитающих путешествовать на машине, Компания запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». Проект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти».

Один из модулей предлагает автопутешественникам познакомиться с достопримечательностями трассы М10 «Россия» – по пути между двумя столицами, второй маршрут проложен по трассе М4 «Дон» из Москвы до Сочи и горного кластера агломерации – Красной поляны, отдельно доступен маршрут Москва-Воронеж-Москва, а также локальные модули, которые охватывают Воронежскую и Архангельскую области.

Одним из партнеров платформы «Горизонты России: Поехали с нами!» является сервис планирования путешествий по стране RUSSPASS. Информационно-сервисная платформа «Роснефти» позволит участникам программы лояльности «Семейная команда» воспользоваться уникальными предложениями от партнеров и получить скидки при бронировании отелей.

Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности Компания управляет около 3000 автозаправочных станций.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

31 октября 2023 г.

