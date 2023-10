«РН-Уватнефтегаз» на 40% увеличил дебит горизонтальной скважины благодаря технологии «фишбон»

Source: MIL-OSI Russian Language News

«РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») построил первую на Уватском проекте многозабойную скважину по технологии «фишбон»*. Скважина имеет пять боковых горизонтальных ответвлений и построена без проведения операции гидроразрыва пласта (ГРП). Стартовый дебит скважины составил 163 тонны нефти в сутки, что в 2,4 раза превышает средний дебит горизонтальных скважин без ГРП, запущенных на месторождениях предприятия в 2023 году.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Скважина «фишбон» на Тальцийской площади Протозановского месторождения пробурена за 65 суток. Коммерческая скорость бурения составила 2899 метров на станок в месяц. При длине основного ствола 5,5 тыс. метров, проходка пяти боковых горизонтальных ответвлений составила около 2,3 тыс. метров. Предприятие планирует продолжать строительство скважин по данной технологии для увеличения площади дренирования продуктивных пластов и повышения дебитов скважин.

В настоящее время строительство новых скважин в «РН-Уватнефтегазе» ведется в основном на месторождениях им.Малыка и на Центральном Увате.

Справка: ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разведку и разработку группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков. Общая площадь составляет более 25 тыс. км2. «РН-Уватнефтегаз» ведет планомерную работу по наращиванию ресурсной базы. *«Фишбон» – многозабойная скважина особой траектории, при которой от одного горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления. Скважина по своей форме напоминает рыбий скелет, что и определило название технологии.

