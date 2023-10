«РН-Ванкор» получил патент на экотехнологию по переработке бурового шлама в грунтобетон

Source: MIL-OSI Russian Language News

«РН-Ванкор», предприятие нефтегазодобывающего комплекса «Роснефти», получило патент на изобретение новой экотехнологии по переработке бурового шлама в строительный материал ‑ грунтобетон на проекте «Восток Ойл».

В рамках стратегии «Роснефть-2030» Компания и дочерние предприятия уделяют особое внимание охране окружающей среды в ходе производственной деятельности. «Зеленые» технологии применяются при разработке месторождений северного проекта «Восток Ойл».

Экологи «РН-Ванкор» в лабораторных условиях подобрали оригинальную рецептуру с уникальными компонентами и добавками отечественного производства. Полученный строительный материал – грунтобетон – успешно прошёл необходимые испытания, которые подтвердили его высокий экологический эффект. Экологичность грунтобетона обеспечивается за счет сорбции и нейтрализации бурового шлама в структуре нового строительного материала, благодаря чему шламовые вещества не попадают в окружающую среду.

Всего на Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях в грунтобетон переработано около 220 тыс. т бурового шлама. Грунтобетон используется при рекультивации шламовых амбаров, а также может использоваться при строительстве дорог, в качестве заменителя природных грунтов и различных рекультивационных материалов.

Патент на технологию «грунтобетон» стал уже вторым авторским свидетельством, полученным экологами предприятия за инновации в области переработки отходов бурения. В 2020 году «РН-Ванкор» запатентовал рационализаторский проект по переработке отходов бурения в высокоэкологичный строительный материал «техногрунт». После внедрения технологии с 2020 года на Ванкорском, Сузунском и Тагульском месторождениях в техногенный грунт переработано более 497 тыс. т бурового шлама.

Принципы производства «грунтобетона» и «техногрунта» схожи и основаны на смешивании различных компонентов с буровым шламом, однако состав абсорбирующих материалов отличается.

Все природоохранные инновации успешно реализуются на месторождениях Ванкорского кластера и планируются к применению на новых таймырских активах проекта «Восток Ойл».

Справка: «Восток Ойл» – крупнейший проект не только российской, но и мировой экономики, реализуемый на севере Красноярского края. Ресурсная база – свыше 6,5 млрд т премиальной малосернистой нефти. Оператором проекта «Восток Ойл» является «РН-Ванкор» – дочернее общество НК «Роснефть». В проект «Восток Ойл» входит 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского (включает Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения) и Пайяхского кластеров. С 2009 года на Таймыре открыто 5 месторождений – Байкаловское, Горчинское, Ичемминское, Новоогненное и в декабре 2020-го – уникальное Западно-Иркинское месторождение.

