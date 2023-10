При поддержке «Роснефти» прошла конференция «Морские исследования и образование»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

При поддержке «Роснефти» в Москве состоялась XII Международная научно-практическая конференция «Морские исследования и образование: MARESEDU-2023». Основные мероприятия конференции прошли на площадках Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова.

Специалисты Арктического научного центра «Роснефти» выступили с докладами о геофизических исследованиям Восточной Арктики, проект реализуется совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика», а также представили анализ данных о перемещении атлантических моржей, помеченных спутниковыми передатчиками в ходе экспедиций Компании в северные моря. Представители «Роснефти» также приняли участие в сессии, посвящённой 85-летию Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова (ББС МГУ). ББС МГУ является исследовательским полигоном для ряда геологических и экологических проектов Компании.

Всего в работе научно-практической конференции приняли участие более 1300 специалистов. На сессиях по океанологии, биологии, рациональному природопользованию, морской геологии и др. представлено свыше 300 устных и 200 стендовых докладов. Наряду с опытными учеными свои работы презентовали и будущие специалисты – студенты и школьники. По сложившейся традиции, лучшие выступления были отмечены призами от «Роснефти» – книгами серии «Экологические атласы морей России».

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

31 октября 2023 г.

