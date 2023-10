Обойти санкции – ВТБ запустил трансграничные переводы наличными

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Зачем ВТБ запустил трансграничные переводы с получением наличными?

Решение ВТБ о запуске нового направления международных переводов обусловлено растущим спросом на данную услугу при ограниченном предложении. Независимые специалисты обуславливают расширение линейки продуктов банка рядом причин:

международные переводы из России востребованы у трудовых мигрантов и граждан страны, проживающих за рубежом;

использование систем переводов затруднено санкциями – сервисы не принимают карты ВТБ;

услуга упрощает получение средств для клиентов – открывать счет для проведения транзакции не требуется;

ряд зарубежных банков ограничил открытие счетов для граждан России, клиенты вынуждены искать альтернативу.

Запущенная ВТБ схема переводов – не столько попытка обойти санкции, сколько освоение новой ниши, где пока работает ограниченное число конкурентов. Впрочем, операция сопряжена и со сложностями, так, ВТБ необходимы партнеры за границей, принимающие входящие переводы.

Как работает схема переводов за границу от ВТБ?

Проведение международных операций ВТБ возможно без открытия счета получателем – схема работает по принципу классических систем переводов:

Клиент банка в личном кабинете указывает ФИО получателя, направление. Перевод совершается в рублях – разово удастся отправить до ₽350 тыс. (до ₽500 тыс. в месяц), комиссия – 1,5% (мин. ₽100). Получатель за границей приходит в партнерские отделения с паспортом, сообщает номер транзакции. Партнер выдает полученные средства в валюте.

Сейчас отправлять деньги можно лишь в несколько стран, включая Абхазию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдавию. К концу года ВТБ планирует расширить список партнеров.

Какие еще банки переводят деньги за рубеж?

Трансграничные переводы осуществляют сервисы «Золотая Корона», «Контакт», «Юнистрим». Однако и отечественные банки с недавнего времени предлагают такую услугу, в их числе:

СберБанк, клиенты которого отправляют деньги в Узбекистан, Киргизию;

УралСиб – доступны переводы в 10 стран;

МТС Банк, работающий с Кипром, Таджикистаном, по другим направлениям;

Почта Банк, совершающий переводы в СНГ.

«Спрос на международные переводы в России постоянно растет, поэтому банки стремятся занять нишу, предложив клиентам удобные и быстрые способы получения средств», – заявили в МТС Банке.

Вместе с тем, банковские трансграничные переводы будут работать преимущественно лишь в дружественных странах – в Европе и США найти партнеров вряд ли представляется возможных в условиях блокирующих санкций.

14:00 31.10.2023

