На Учёном совете обсудили развитие Фонда целевого капитала СПбПУ

Очередное заседание Учёного совета СПбПУ было посвящено развитию Фонда целевого капитала университета. Но началось мероприятие, по традиции, с торжественной части.

Ректор Политеха Андрей Рудской вручил аттестаты о присвоении учёного звания профессора заведующему кафедрой «Проектирование и эксплуатация АЭС» Института ядерной энергетики (филиал) СПбПУ в Сосновом Бору Александру Ельшину (по специальности «Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность») и профессору Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ Андрею Зайцеву (по специальности «Региональная и отраслевая экономика»).

Аттестаты о присвоении учёного звания доцента получили проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов (по специальности «Региональная и отраслевая экономика»), доцент Высшей школы международных образовательных программ Екатерина Бусурина (по специальности «Теория и методика обучения и воспитания») и директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института Марина Арканникова (по специальности «Медиакоммуникации и журналистика». Также Марине Арканниковой вручили Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга за большой вклад в развитие коммуникационной индустрии и создание инновационно-ориентированного образовательного процесса по направлению профессиональной подготовки «Реклама и связи с общественностью» в СПбПУ.

Благодарности и памятные медали Политехнического университета за многолетнее плодотворное сотрудничество с вузом и содействие развитию Фонда целевого капитала получили выпускники Политеха — президент Консорциума «Кодекс» Сергей Тихомиров, генеральный директор компании «Меджитал» профессор Владимир Иванов, директор по развитию Акционерного общества «БМХ РУС» Василий Фищев, а также генеральный директор компании «ПЕТРО-СЕРВИС» Алексей Микулёнок.

Учёный совет отметил важную роль компании ТКБ Инвестмент Партнерс в развитии Фонда целевого капитала СПбПУ. Благодарности и памятные медали от университета получили директор компании Дмитрий Тимофеев и руководитель направления по работе с целевыми капиталами и корпоративными клиентами Дмитрий Пигарев. Сотрудничество с компанией ТКБ Инвестмент Партнерс сделало возможным поощрение лучших студентов Института промышленного менеджмента, экономики и торговли стипендиями Ассоциации участников финансового рынка. Эту стипендию вместе с Благодарностью университета за активную научную, общественную, спортивную и волонтёрскую деятельность получили Елена Быкова и Майя Егорова из Высшей инженерно-экономической школы, Анна Лычакова из Высшей школы сервиса и торговли ИПМЭиТ.

Следующая серия награждений коснулась представителей Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ. За 1 место в конкурсе «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» с проектом «Компьютерный тренажер «Бережливое производство» в номинации «Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии персонала» награды получили Валерий Левенцов и Владислав Терещенко.

В Инженерном чемпионате по двигателестроению в треке «Определение облика ядерного газотурбинного двигателя» студенты ПИШ СПбПУ заняли первое и третье места. Победителем стала команда «Двигозавры», в которую вошли магистранты второго курса Станислав Степанов, Алексей Мамин, Дмитрий Дрон, Александр Васянин и Антон Анфилатов.

Третье место заняли первокурсники магистратуры из команды Rotor_mech: Илья Ермилов, Николай Сысоев, Лилия Нежинская, Екатерина Садовченко и Виктория Торопова.

2 место в треке «Турбовинтовой двигатель для БПЛА» награждена сборная команда студентов Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» (Научно-образовательный центр «Авиационные двигатели и энергетические установки») и Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики (ВШЭМ ИЭ) «ПолиTeam»: Анастасия Мариняк, Глеб Рощенко, Кирилл Алисов, Антон Пулин и Никита Курилец.

Кроме того, студент 4 курса бакалавриата Высшей школы энергетического машиностроения ИЭ Никита Курилец стал победителем индивидуального соревнования и выиграл особый приз — обучение в магистратуре за счёт Уральского завода гражданской авиации.

Почётную грамоту СПбПУ за многолетний добросовестный труд, качество выполняемой работы и личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов ректор СПбПУ Андрей Рудской вручил профессору Высшей школы физики и технологий материалов Института машиностроения, материалов и транспорта Николаю Колбасникову. Почётные грамоты СПбПУ за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм получили профессор Высшей школы фундаментальных физических исследований Физико-механического института Владимир Рожанский и ведущий специалист отдела маркетинга передовых технологий Дмитрий Шаманский.

Проректор по организационно-хозяйственной работе Станислав Владимиров получил Благодарность III Всероссийских студенческих игр национальных и неолимпийских видов спорта за содействие в организации и проведении игр и помощь в развитии студенческого спорта в Российской Федерации.

Члены Учёного совета поздравили студентов Физико-механического института СПбПУ — призёров суперфинала Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по математике : серебряную медаль выиграл Артемий Гольдберг, бронзовую медаль — Чинь Тхи Тху Хоай. В работе Программного комитета и оргкомитета олимпиады в числе 20 ведущих учёных и педагогов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья приняла участие научный руководитель студентов доцент кафедры Высшей математики МарияnБортковская.

Затем пришёл черёд чествовать спортсменов. Тренеры сборной СПбПУ по футболу Степан Вербицкий, Евгения Чупалова, Анатолий Димитропуло, а также спортсмены Никита Богомолов, Дмитрий Каранин, Дмитрий Гультяев и Марк Тарасов получили поздравления с завоеванием кубка за 1 место на студенческих соревнованиях «Кубок по футболу» среди мужских команд образовательных организаций высшего образования и кубка за 3 место на Международном футбольном турнире «Россия — Африка».

Кубком за 2 место на международном волейбольном турнире, приуроченном к празднованию 70-летнего юбилея Харбинского инженерного университета, награждён тренер сборной СПбПУ по волейболу Сергей Бабкин и спортсменки Анастасия Фатикова и Дарья Соловьёва.

Юбилейные 50-е студенческие соревнования по дзюдо среди вузов также принесли награды политехникам. Второе место в командном зачёте среди женских команд завоевали Камилла Хакимова и Галина Михайлова, среди мужских команд — Константин Шиенку и Владислав Баталов. В общекомандном зачёте сборная команда СПбПУ по дзюдо под руководством заслуженного тренера России, заслуженного мастера спорта СССР, трёхкратного чемпиона мира Антона Новикова заняла третье место.

После торжественной части члены Учёного совета перешли к основному вопросу повестки. С докладом о стратегии Фонда целевого капитала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в 2023–2024 годах выступил проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов. Он рассказал, что сейчас «тело» фонда (целевой капитал, который вносят жертвователи — Прим. ред.) составляет 93 миллиона рублей. Из дохода, полученного от доверительного управления активами фонда за 10 лет, на проекты развития университета было направлено почти 9 млн руб. Из них 40 процентов пошли на поддержку студентов и сотрудников, ещё 40 — на студенческие научные проекты и 18 процентов — на инфраструктурные проекты.

В 2020 году, когда мы начали подготовку к 125-летию университета, мы запланировали к концу 2024 года собрать 125 миллионов рублей, а к 2030 добраться до отметки в 300 миллионов. Достичь этих показателей мы можем, но для этого все руководители университета должны быть вовлечены в процесс формирования фонда и понимать механизм его пополнения , — отметил Максим Пашоликов.

Ректор СПбПУ Андрей Рудской подчеркнул, что в формировании целевого капитала важную роль играют рекуррентные платежи (периодические списания определённой суммы с банковской карты, иными словами, автоплатежи — Прим. ред.). Сумма может быть символической, десять рублей, но важно, чтобы каждый сотрудник, а может быть, и студент, чувствовал свою вовлечённость в общее дело , — считает Андрей Рудской. Также ректор Политеха сообщил, что намерен передать в Эндаумент-фонд премию Туполева , которую он получит 10 ноября.

Для привлечения средств в Эндаумент-фонд существует целый набор инструментов, и один из самых действенных — создание институтских целевых капиталов. Первым фонд целевого капитала создал ИПМЭиТ. Второй сейчас формируется в Физмехе. О том, как и для каких целей создавался целевой капитал «Экономическое образование», рассказал директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин. Сегодня в фонде 3 миллиона 641 тысяча рублей. Две трети из них составляют пожертвования ВТБ и Банка «Санкт-Петербург». Остальная часть формируется в том числе и благодаря отчислениям сотрудников института. Я благодарен всему коллективу, потому что более двухсот работников и преподавателей ежемесячно вносят разные суммы от 50 рублей до 4 тысяч в наш целевой капитал , — отметил Владимир Щепинин.

В заседании Учёного совета дистанционно приняла участие председатель Правления Национальной ассоциации эндаументов Светлана Лаврова. Она рассказала об опережающем росте объёма университетских целевых капиталов.

Также на Учёном совете выступили генеральный директор компании ТКБ Инвестмент Партнерс Дмитрий Тимофеев и управляющий директор по инвестициям Игорь Козак. Они представили результаты управления активами Фонда целевого капитала Политеха. Доходность целевого капитала (ЦК) «Юбилейный» в 2022 году составила 12, 28 %, прогноз на конец 2023 года — 20 %. Доходность молодого ЦК «Экономическое образование» ожидается в этом году в пределах 2 %.

«Фонды целевых капиталов являются стратегически важными, — подчеркнул Дмитрий Тимофеев. — Мы рады быть партнёрами Политеха, потому что у нас есть потребность в квалифицированных кадрах, и мы бы хотели видеть студентов и выпускников Политеха среди своих стажёров, практикантов и сотрудников».

Это станет возможным уже скоро благодаря подписанному на Учёном совете соглашению о сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и управляющей компанией ТКБ Инвестмент Партнерс.

