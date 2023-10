На перехватывающей парковке в Митине можно приобрести абонементы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На перехватывающей парковке № 9139 с 1 ноября станут абонементными 50 мест. Их выделили по просьбам жителей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы анализируем заполняемость парковок и выделяем на них места под абонементы, если видим такой запрос от жителей. Сейчас в столице уже организовано более 2,6 тысячи абонементных мест на 45 парковках со шлагбаумом. С 1 ноября в их число войдет и парковка у станции метро “Пятницкое шоссе”. Мы продолжаем развивать парковочное пространство города и делать его удобнее для автомобилистов по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Абонементные места обустраивают в районах, где жителям столицы необходима длительная парковка, например рядом с работой или домом.

Плюсы абонемента в том, что его владелец получает гарантированное место на обустроенной городской парковке, а также право приоритетного продления абонемента.

Приобрести абонемент можно до 10-го числа месяца на сайте «Московского паркинга». Право на приоритетное продление действует до 25-26-го числа. Если абонемент не продлить, то парковочное место уходит в общую продажу.

Парковочный ключ на абонементную парковку со шлагбаумом оформляется на карту «Тройка».

