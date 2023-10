Накопленная добыча «Удмуртнефти» достигла 330 миллионов тонн нефти

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «Удмуртнефть», совместное предприятие НК «Роснефть» и китайской нефтехимической корпорации Sinopec, добыла 330-миллионную тонну нефти с начала производственной деятельности в 1967 году.

«Удмуртнефть» – крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, является первым примером успешного международного сотрудничества России и Китая в сфере нефтедобычи. Годовой объем добычи «Удмуртнефти» составляет около 6 млн тонн нефти, что составляет около 60% от общей нефтедобычи региона.

В настоящее время предприятие ведёт разработку 35 месторождений в Удмуртской Республике. Добывающий фонд насчитывает порядка 3,9 тысяч скважин. За 2022 г. проходка в эксплуатационном бурении составила более 177 тысяч метров, введено 99 новых скважин. За последние два года по результатам поискового бурения открыто два новых месторождения.

«Удмуртнефть» поддерживает стабильный уровень добычи на зрелых месторождениях за счёт автоматизации производства и реализации геолого-технических мероприятий. На предприятии автоматизировано 75% добывающих и 44% нагнетательных скважин. В течение 2022 г. проведено 778 геолого-технических мероприятий, среди наиболее эффективных – гидроразрыв пласта, а также интенсификация добычи нефти на Ельниковском и Чутырско-Киенгопского месторождениях.

Для повышения эффективности производства компания активно внедряет отечественные инновационные технологии. За последние два года проведено 15 опытно-промышленных испытаний новой техники и технологий. В их числе – испытания протектора для защиты кабельных удлинителей насосов, защитных покрытий насосно-компрессорных труб от коррозии, ультразвукового противонакипного оборудования для теплообменных аппаратов и котлов.

Справка: ПАО «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова – флагман топливно-энергетического комплекса в Удмуртской Республике. Общество является крупнейшим налогоплательщиком, работодателем и инвестором в регионе. На сегодняшний день «Удмуртнефть» осуществляет производственную деятельность на 69 лицензионных участках.

