Москва стала лидером среди регионов России по уровню цифровой грамотности населения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Подведены итоги Всероссийской акции «Цифровой диктант». Индекс цифровой грамотности москвичей составил 7,34 балла из 10 возможных. Столица возглавила список регионов-лидеров, разделив первое место с Республикой Карелией (7,34 балла). В топ регионов по уровню цифровой грамотности также вошли Астраханская и Архангельская области с 7,26 и 7,06 балла соответственно.

«Москвичи показали высокие результаты, более чем на 14 процентов превысив среднее по стране значение уровня цифровой грамотности. Это позволило столице занять лидирующее место среди регионов России. Причем горожане продемонстрировали свои знания не только по общим темам, но и по вопросам об онлайн-сервисах Москвы, которые были подготовлены специально для участников “Цифрового диктанта” из столицы. Доля правильных ответов на них составила почти 70 процентов. Такой показатель говорит о том, что москвичи достаточно хорошо ориентируются во всем многообразии цифровых услуг и сервисов города и понимают, как применять их в самых различных жизненных ситуациях», — отметил советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Онтоев.

Индекс складывается из трех ключевых показателей: «Цифровое потребление», «Цифровая безопасность» и «Цифровые компетенции». Москва заняла первое место среди регионов России по среднему значению уровня цифровых компетенций — 7,28 балла при среднем балле по стране 6,00. Средняя оценка жителей столицы по цифровой безопасности — 7,53 (по стране 6,84), а по цифровому потреблению москвичи набрали 7,23 балла (по стране 6,46).

Москвичи — одни из самых продвинутых пользователей цифровых продуктов в мире. В электронном виде на портале mos.ru доступно более 400 услуг и сервисов, которые с каждым годом становятся все более привычными и востребованными у горожан. Записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить счета, поддержать подопечных благотворительных фондов и забронировать книгу в библиотеке — это и многое другое москвичи могут сделать в удобном цифровом формате. Ежедневно возможностями портала mos.ru горожане пользуются свыше двух миллионов раз.

«Цифровой диктант» был разработан для разных возрастных категорий. Вопросы рассчитаны на детей от 10 до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и людей старшего возраста от 60 лет.

Каждое тестирование включало четыре смысловых блока. Первый посвятили различным устройствам и базовым программам, второй — работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. В третьем блоке собрали вопросы по цифровой безопасности, а в четвертом, дополнительном блоке — о новых технологиях, включая искусственный интеллект.

Специально для москвичей в этом году Департамент информационных технологий подготовил 11 дополнительных вопросов, посвященных цифровым сервисам города. Например, жителям столицы предложили ответить, где и как пользоваться бесплатным городским вайфаем и какие виды счетов можно оплатить с помощью сервиса «Мои платежи».

Участники в возрастных категориях от 14 до 17 и старше 60 лет лучше всего продемонстрировали свои знания о возможностях карты москвича — 72 и 83,5 процента правильных ответов соответственно. А в группе от 18 до 59 лет чаще всего верно отвечали на вопрос о функционале сервиса «Мои платежи» — 87,4 процента правильных ответов.

В рамках акции 14 октября в павильоне «Умный город» на ВДНХ прошел Семейный день цифровой грамотности. В его мероприятиях приняли участие эксперты Департамента информационных технологий города Москвы и представители ведущих ИТ-компаний. Они рассказали о роли цифровых услуг и сервисов в современной жизни и о правилах безопасности в цифровой среде. Кроме того, посетители смогли проверить свои диджитал-знания в «Цифровом диктанте», а также посетить экскурсии по обновленной мультимедийной экспозиции павильона «Умный город».

Всего в акции приняли участие 1 385 643 человека, а индекс цифровой грамотности населения России составил 6,43 балла. Организатором акции выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций. Соорганизаторами стали АНО «Цифровая экономика» и Общероссийский народный фронт. «Цифровой диктант» проходит при содействии Минцифры России и Департамента информационных технологий города Москвы. Всероссийская акция реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

