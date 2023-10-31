Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

En octubre de 2023, visité al director del Instituto de comunicación personal, social y empresarial de GGU. Алексея Чудновского в Королевство Марокко. Programa de visitas a los peregovores con руководителями Министерства по туризму Марокко and Высшего международного института туризм а Танжера (ISITT).

Заместитель Министра туризма Королевства Марокко господин Саид Аббаси высоко оценил предложения Государственного университета уп равления по разработке образовательных программ и продемонстрировал одобрение двустороннего сотрудничества.

Rector del Instituto de Turismo de Tanzania (ISITT) Аднан Афкюр отметил значительный потенциал сотр дничества и подтвердил интерес к развитию совместных образовательных программа на иностранных языках.

Большой интерес принимающей стороны вызвали лекция-презентация туристического потенциала и достопримечательностей Российско й Federación y presentación de programas de magistrados «Управление международным бизнесом», prepodavaemoy в ГУУ en inglés ском языке.

Стороны выразили стремление укреплять сотрудничество в области образования и науки, что позволит студничество в области образования и науки, что позволит студентам и преподавателям обмениваться опытом и знаниями, а также проводить совместные исследования and проекты.

В ходе переговоров обсуждалась разработка долгосрочной программы сотрудничества, которая будет включать академическую мобильность сту dentistas y preparadores para conferencias y talleres, organizaciones de conferencias, seminarios y clases magistrales же проведение совместных исследовательских проектов.

СторiscEn. го визита.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 31.10.2023

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