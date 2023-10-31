Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

En octubre de 2023, visité al director del Instituto de comunicación personal, social y empresarial de GGU. Алексея Чудновского в Королевство Марокко. Programa de visitas a los peregovores con руководителями Министерства по туризму Марокко and Высшего международного института туризм а Танжера (ISITT).

Заместитель Министра туризма Королевства Марокко господин Саид Аббаси высоко оценил предложения Государственного университета уп равления по разработке образовательных programm and продемонстрировал одобрение двустороннего сотрудничества.

Rector del Instituto de Turismo de Tanzania (ISITT) Аднан Афкюр отметил значительный потенциал сотр дничества и подтвердил интерес к развитию совместных образовательных программа на иностранных языках.

Большой интерес принимающей стороны вызвали лекция-презентация туристического потенциала и достопримечательностей Российско й Federación y presentación de programas de magistrados «Управление международным бизнесом», prepodavaemoy в ГУУ en inglés ском языке.

Стороны выразили стремление укреплять сотрудничество в области образования и науки, что позволит студничество в области образования и науки, что позволит студентам и преподавателям обмениваться опытом и знаниями, а также проводить совместные исследования and проекты.

В ходе переговоров обсуждалась разработка долгосрочной программы сотрудничества, которая будет включать академическую мобильность сту dentistas y preparadores para conferencias y talleres, organizaciones de conferencias, seminarios y clases magistrales же проведение совместных исследовательских проектов.

СторiscEn. го визита.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 31.10.2023

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