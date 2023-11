Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Культурный центр «Лидер» приглашает на встречу с художником Анастасией Нуруллаевой и тематический мастер-класс «Манга и аниме. Вклад в культуру и искусство». Гости попробуют свои силы в популярном не одно десятилетие направлении художественного творчества и узнают интересные факты из истории развития японской анимации.

Анастасия Нуруллаева — молодой практикующий художник, руководитель студии аниме. Ее опыт работы — более 10 лет.

Мероприятие пройдет в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI