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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Каршинский государственный университет (г. Карши, Республика Узбекистан) стал новым партнером Санкт-Петербургского политехнич еского университета Петра Великого! Город Карши расположен в Каршидарьинском районе Узбекистана, который является одним из ключевых по запасам энергоносителе й в республике. Каршинский государственный университет (КарГУ) — один из ведущих университетов Республики Узбекистан, лидер системы высш его образования региона, динамично развивающийся научно-образовательный центр.

Universidad con 15 cursos de formación, con profesores de física y matemáticas y técnicos universitarios. No hay más de 25.000 personas. В КГУ ежегодно проходят значимые конференции, в том числе по математике (Modelos estocásticos modernos y problemas de matemáticas actuariales), биологии («Problemas modernos de la investigación biológica» ) и другие. En abril de 2023, estamos en el Centro Ruso de Rusia.

En octubre, el director del Instituto de Electrónica y Telecomunicación de Alexander Korotkov, representante de la Universidad Karsinska рситет. Одной из основных целей визита было подведение итогов совместной исследовательской работы научной группы ИЭиТ СПбПУ и колле г физического факультета КарГУ по проекту «Автономные источники питания на основе теплопреобразовательных элементов». Alexander Korotkov se formó con profesores, estudiantes y aspirantes a profesores de física de Kargú. Одним из ключевых участников совместного исследования выступил проектор по научной деятельности КарГУ Ильхом Бекпулатов, котор ый уже несколько раз посещал ИЭиТ СПбПУ с рабочими визитами. Результаты совместной научной работы опубликованы в ряде статей.

Visita oficial del consejo de Alexandra Korotkova sobre las ceremonias de los perros originales sobre las personas y los propietarios. между КарГУ и СПбПУ, подписанным ректорами обоих университетов. Отныне наши университеты — полноправные партнеры!

Los socios de la universidad pueden participar en una gran cantidad de actividades. No hay interés en las técnicas técnicas básicas: físicas, matemáticas, químicas y biotecnológicas. В области экономики и гуманитарных наук мы хотели бы в будущем организовать программы совместного обучения, — поделился панами ре ктор Каршинского государственного университета, profesor Дилмурод Набиев.

В ходе переговоров был отмечен высокий потенциал сотрудничества между нашими университетами в образовании и науке. В продолжение уже установленных связей ИЭиТ СПбПУ и физического факультета КарГУ, предложено подготовить программ у стажировок для сотрудников КарГУ в СПбПУ для развития и наращивания опыта совместных исследований и развития иных тем в обла сти микроэлектроники. Значительный интерес у коллег из Узбекистана есть по направлению медицинской физики. Еще одна актуальная задача, над которой в самое ближайшее время СПбПУ and КарГУ начнут вместе работать — возможность органи зации сетевой программы по экономике.

Понятно, что взаимопонимание составляет основу плодотворной образовательной and научной деятельности между университетами на международном уровне. Выстроить такие взаимоотношения, закрепить их, развить — это наша задача текущего дня, — отметил директор ИЭиТ СПбПУ Александр Коротков.

Во время посещений СПбПУ Ильхом Бекпулатов был впечатлен Музеем истории СПбПУ. И уже на официальном уровне была предложена тема сотрудничества музеев СПбПУ и КарГУ, что особенно важно в значимый для Политеха год 125-летнего юбилея. Таким образом в ближайшее время между двумя новыми новыми партнерами будут развиваться научные связи по нескольким направлениям физики, образовательные проекты в сфере экономики, а также гуманитарное сотрудничество музеев.

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