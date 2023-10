Как заинтересовать венчурные студии расскажут в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Акселератор «Технологии будущего» Государственного университета управления приглашает посетить вебинар «Стартап – строительство. Как работают венчурные студии».

Венчурные студии – это организации, которые занимаются инвестированием в стартапы и молодые компании на ранних стадиях развития. Они предоставляют финансовую поддержку, консультационные услуги, а также помощь в развитии бизнеса и привлечении инвесторов.

Вебинар проведет Максим Гашков, который разработал программу акселерации для 30 ВУЗов в 2023, основал один из лучших в России внутрикорпоративных акселераторов MTS Startup Garage и реализовал себя в 12 профессиях.

Эксперт расскажет о том, как устроен венчурный рынок и как лучше стартапам действовать.

Вебинар пройдет 2 ноября с 18:00 до 19:00. Для участия необходима регистрация по ссылке.

