За девять месяцев этого года горожане арендовали или купили 78 участков для строительства частных домов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По итогам девяти месяцев 2023 года горожане купили и арендовали земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) общей площадью более 10 гектаров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За девять месяцев 2023 года город заключил договоры аренды и купли-продажи 78 земельных участков общей площадью 10,41 гектара для строительства частных жилых домов. Большую часть объектов — 59 — москвичи приобрели в собственность, остальные участки были арендованы на 2,5 года», — рассказал Владимир Ефимов.

Предназначенные для ИЖС участки расположены преимущественно в Троицком административном округе, там горожане приобрели или арендовали 61 объект. Еще семь находится в Новомосковском округе и 10 — в Восточном.

«В третьем квартале 2023 года москвичи приобрели у города 28 участков общей площадью 3,62 гектара. Еще 14 участков площадью 2,03 гектара были арендованы. Общая площадь будущих жилых домов может составить почти 23 тысячи квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Перечень земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, доступен на портале mos.ru и регулярно пополняется. Вакантные участки можно приобрести у города как на открытом аукционе, так и без участия в торгах. Для этого нужно подать заявление в столичный Департамент городского имущества. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении земельного участка для ИЖС.

Если в течение 30 дней других заявлений не поступит, оформляется договор купли-продажи. В случае, когда участком интересуются несколько покупателей, проводится аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости.

Участки, предназначенные для аренды, после строительства дома и регистрации права собственности на него можно выкупить у города за 40 процентов от кадастровой стоимости.

Информацию о выставляемых на торги земельных участках для ИЖС, лотовую документацию, подробные характеристики, а также данные о процедуре городских торгов можно найти на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI