«День народного единства» в библиотеке № 179

Библиотека № 179 приглашает на викторину в честь Дня народного единства. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Именно этот день исторически связан с окончанием смутного времени в России в XVII веке.

С помощью викторины дети проверят свои знания об исторических событиях, узнают новые факты о Смутном времени и восстании Минина и Пожарского, узнают историю создания государственного праздника.

