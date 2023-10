В Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне завершилась Открытая неделя NAUKA 0+

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

С 24 по 29 октября в Совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне впервые прошла Открытая неделя NAUKA 0+, в которой принял участие ректор Московского университета академик В.А. Садовничий.

В рамках официального визита ректора МГУ в Китай были также проведены церемония закладки сквера Ломоносова на территории Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, встреча со студентами МГУ-ППИ, запуск Института международного бизнеса (ИМБ) и физико-математического факультета на базе университета.

В Открытой неделе NAUKA 0+ в смешанном формате приняли участие более 400 тысяч человек. На территории кампуса Университета МГУ-ППИ прошло 350 различных активностей в соответствии с тематическими блоками «Естественные науки», «Космос», «Искусственный интеллект» и «Культура и искусство». На мероприятия NAUKA 0+ приехали свыше 200 ученых и исследователей, более 30 из которых – члены российской и китайской академий наук. Гости смогли послушать 200 часов выступлений именитых ученых и представителей ведущих технологических компаний России и Китая. Также состоялась встреча с Героем России, космонавтом Олегом Артемьевым. На протяжении недели для гостей была организована научно-популярная выставка, работали стенды с мастер-классами и квизами, среди которых были представлены и детальные макеты мегасайенс-проектов.

В рамках Открытой недели NAUKA 0+ в Шэньчжэне также прошла Международная научная конференция «Границы и проблемы в современной биологии, химии и материаловедении».

Открытая неделя NAUKA 0+ отражает идеологию Всероссийского фестиваля Наука 0+ и входит в список мероприятий по популяризации науки в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Инициатива проведения недели NAUKA 0+ принадлежит МГУ имени М.В. Ломоносова, посещая который в День российского студенчества 25 января 2023 года Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил организовать Фестиваль НАУКА 0+ в дружественных государствах, в первую очередь по месту нахождения филиалов Московского университета.

Открытая неделя NAUKA 0+ – часть одноименного международного проекта по популяризации науки, чьи мероприятия продлятся всю осень. Впереди масштабный Фестиваль в столице Республики Узбекистан Ташкенте 4 и 5 ноября.

Кроме того, НАУКА 0+ проходит во всех регионах России. Научно-популярные выставки, лекторий, мастер-классы планируются в Новосибирской области, Красноярске, Владивостоке, Краснодаре, Дагестане и других российских регионах.

Организацией Открытой недели в Китае занимались Минобрнауки России, Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова, РАН и Пекинский политехнический институт. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий. Партнером выступил Artificial Intelligence Journey.

С российской стороны в мероприятии участвовали МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Роскосмос, Институт космических исследований РАН, Институт физической химии и электрохимии РАН, Институт элементоорганических соединений РАН, Троицкое обособленное подразделение ФИАН, Институт пульмонологии РАН, Зоологический институт РАН, Институт мировой литературы РАН, Сколтех, Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Институт искусственного интеллекта AIRI и другие научно-исследовательские институты, технологические корпорации и вузы.

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «Глубоко признателен коллегам из Пекинского политехнического института и Университета МГУ-ППИ за гигантскую организационную работу, атмосферу настоящей дружбы, нацеленность на конструктивное взаимодействие по всем векторам нашего сотрудничества. Открытая недели науки стала крупнейшим за последнее время научно-образовательным и научно-популярным форумом, объединившим академиков и профессоров, преподавателей университетов и учителей школ, студентов и школьников. Благодарю всех участников и гостей Открытой недели NAUKA 0+ в Шэньчжэне за искренний интерес к российской науке, поддержку лекторов и модераторов, привнесение собственной экспертизы и компетенции в общий результат».

Министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков: «Открытая неделя NAUKA 0+ в Шэньчжэне еще раз продемонстрировала международный авторитет нашей науки и востребованность подобных форматов научно-просветительской работы. В течение недели школьники и студенты могли послушать лекции авторитетных ученых в области естественных наук, посетить российско-китайские лаборатории. Это мероприятие – пример дружбы университетских сообществ России и Китая, которая будет только крепнуть».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в КНР И.В. Моргулов: «Открытая неделя науки NAUKA 0+ в Шэньчжэне – это не просто принципиально новая форма российско-китайского сотрудничества, но и свидетельство высокого уровня доверия между интеллектуальными элитами, готовность его реализовывать на благо обеих стран. Как и сам Совместный университет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в свое время стал фундаментальной инновацией в научно-образовательном ландшафте России и Китая, так и прошедший в Шэньчжэне праздник науки обладает огромным потенциалом плодотворного воздействия на деловой и инновационный климат, систему академических контактов и гуманитарных связей. Благодарю всех организаторов Открытой недели науки за труд и вдохновение, надеюсь на успешное продолжение сотрудничества ученых и популяризаторов науки».

Торжественное открытие недели NAUKA 0+ состоялось 24 октября. В нем приняли участие ректор МГУ академик В.А. Садовничий, советник по науке Посольства Российской Федерации в КНР А.Е. Ермолаев, ректор Пекинского политехнического института академик Лун Тэн, ректор МГУ-ППИ Ли Хэчжан, представители Посольства Российской Федерации в КНР и министерства образования Китая. В ходе церемонии Виктор Садовничий прочитал традиционную актовую лекцию, которая на этот раз была посвящена теме «Океан науки». Также гостям открытия показали мультимедийную представление с живой музыкой.

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «Открытая неделя науки – это новая страница в российско-китайском сотрудничестве, наш совместный проект по популяризации науки. Открытая неделя науки входит в список мероприятий проходящего в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий. Во время встречи со студенческой молодежью в День российского студенчества 25 января 2023 года Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил организовать Фестиваль науки в дружественных государствах и, в первую очередь, там, где есть филиалы МГУ. И, конечно, Университет в Шэньчжэне, который является отличным примером межуниверситетского сотрудничества и доброй дружбы, является отличной площадкой для того, чтобы провести такой праздник науки, праздник сотрудничества».

В ходе церемонии между ректорами МГУ, ППИ и МГУ-ППИ были подписаны меморандумы о научном сотрудничестве и сотрудничестве по организации работы совместного научно-исследовательского центра прикладной математики. Также были подписаны Соглашения о сотрудничестве между МГУ-ППИ и China Electronics Technology Group Co. Ltd, BGI Group и Shenzhen Guofu Electronic Co. Ltd.

В рамках Открытой недели NAUKA 0+ в Шэньчжэне прошла Международная научная конференция «Границы и проблемы в современной биологии, химии и материаловедении» («Frontiers and challenges in modern biology, chemistry and material science»). Ее основные направления и темы: химия, материаловедение, структурная биология и биомедицина, биоразнообразие и биоресурсы, экология. Хедлайнерами конференции стали академики РАН Михаил Кирпичников (структурная биология), Алексей Шайтан (генетика), Андрей Адрианов (биоразнообразие), Алексей Кузнецов, Алексей Лукашин, Евгений Гудилин (химия и материаловедение), академик академии Европы Лин Джан, академик академии инженерии США Сун Йонгкуй (биомедицина).

На площадках фестиваля в кампусе российско-китайского университета МГУ-ППИ гостей ждало более 200 часов лекций именитых ученых и представителей ведущих технологических компаний из России и Китая. Лекторы рассказали гостям о проектах «MegaScience»: ЦКП «СКИФ», «ПИК», «NICA», новых открытиях в изучении космоса, генетике, достижениях в программировании машин и даже живых систем, а также о том, как устроены живые существа на Земле и есть ли возможность встретить жизнь на других планетах, что такое наука о литературе и о многом другом. С лекциями выступили вице-президент РАН академик Степан Калмыков, вице-президент Российского химического общества, декан ФФФХИ МГУ академик Юлия Горбунова, директор Зоологического института член-корреспондент РАН Никита Чернецов, заместитель директора НИИ пульмонологии ФМБА России член-корреспондент РАН Кирилл Зыков, директор Троицкого филиала Физического института имени П.Н. Лебедева член-корреспондент РАН Андрей Наумов, основатель Комиссии по кристаллографии материалов Международного союза кристаллографов, профессор РАН Артем Оганов, профессор Кирилл Винников и другие именитые ученые.

На открытой неделе NAUKA 0+ посетители увидели масштабную научно-популярную выставку, которая была доступна все дни мероприятия в главном здании Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Среди экспонатов выставки: модель искусственного солнца, уникальная коллекция книг о космосе, лучшие примеры русской и китайской классической живописи. Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) представил макеты своих научно-исследовательских комплексов класса MegaScience: сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов «NICA», нейтринный телескоп «Baikal – GVD», медико-технический комплекс, «Дубненский циклотрон (ДЦ)- 280» и импульсный реактор «ИБР-2». В экспозиции Научного парка МГУ имени М.В. Ломоносова были представлены автономные радиомаяки и цифровой пастух, предназначенные для интенсивного отслеживания параметров дрейфа ледовых полей и отдельных ледяных образований «VIZARD», робототехнические наборы для организации учебных центров «Mes Group», биопринтер от компании 3D Bioprinting Solutions, основанной крупнейшей частной медицинской компанией в России INVITRO «3DBio». Кроме того, на выставке показали уникальный биопринтер, на котором с применением 3D-печати создаются настоящие органы. Также вниманию посетителей были предложены уникальные древние артефакты и рассказ о том, как проходит процесс их оцифровки.

На разнообразных тематических стендах посетители познакомились с необычными достижениями робототехники, сами провели несложные опыты, а за пройденные мастер-классы, которые разместились на 10 стендах вдоль центральной аллеи кампуса, все желающие смогли получить памятные призы. Самые смелые гости собственными руками и ногами проверили, как ведет себя знаменитая неньютоновская жидкость. Для этого организаторы подготовили целый бассейн, на наполнение которого ушло больше 500 кг крахмала. Также гости фестиваля приняли участие во встрече с героем России, космонавтом Олегом Артемьевым. Все желающие смогли не только задать ему вопросы, но и получить автограф и сфотографироваться.

Помимо этого, гостям Открытой недели показали Научное шоу со зрелищными экспериментами, провели яркую концертную программу с живой музыкой, а в Актовом зале университета прошло представление Аньхойской оперы.

Научно-популярная программа NAUKA 0+ является одним из ключевых элементов российско-китайского научного сотрудничества и совместного проекта по популяризации естественных наук, детали которого обсудили лидеры двух государств во время встречи в марте 2023 года. Тогда же был подписан протокол об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований между Минобрнауки России, Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики.

В 2022 году стартовало Десятилетие науки и технологий в России, и Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ призван привлечь талантливую молодежь в сферу исследований, популяризировать науку среди граждан, рассказать им о достижениях и перспективах российского научного сообщества, а также вовлечь ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны. Фестиваль предоставляет уникальную возможность узнать о последних научных достижениях и вдохновиться технологическими открытиями, которые определят наше будущее.

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Мероприятие является одним из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире — ежегодно с октября по ноябрь в проведении Фестиваля задействованы свыше 400 площадок на территории всех регионов России и стран ближнего зарубежья, включая Китай, Казахстан, Беларусь и Узбекистан.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI