В Северном Бутове проведут капитальный ремонт эстакады

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту эстакады на Варшавском шоссе. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание. Все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим эстакаду на Варшавском шоссе на участке от МКАД до Щербинки, работы завершим до конца декабря», — отметил он.

На время ремонта движение транспорта не будут останавливать полностью, полосы планируется перекрывать поэтапно.

В рамках проекта заменят защитный слой бетона дорожного полотна, гидроизоляцию, деформационные швы, отремонтируют железобетонные поверхности пролетных строений и ограждений, а также системы водоотведения. На финальном этапе уложат прочное асфальтобетонное покрытие.

За последние 12 лет ремонт провели на всех мостовых сооружениях в столице, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для водителей и пешеходов.

