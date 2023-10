В Пекине начал работу V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

В столице Китайской Народной Республики, Пекине, в четверг открылся V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ).

Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином. Форум проходит под эгидой Комиссии при Президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

В церемонии открытия Форума приняли участие вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, Ответственный секретарь Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, а также Председатель Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоулян.

Приветствия участникам Форума направили Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин.

Послание Президента России зачитал Игорь Сечин. В своем приветствии Владимир Путин отметил, что отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. При этом одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым.

По словам главы государства, весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации играет Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, который обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.

После этого Игорь Сечин представил доклад, в котором изложил свои взгляды на текущее состояние и перспективы развития российско-китайского сотрудничества.

Россия нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. «Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации», – добавил Сечин.

«Сотрудничество между Россией и Китаем укрепляется по всем направлениям. Суммарный товарооборот наших стран за последнюю пятилетку вырос до 660 млрд долларов», – заявил Игорь Сечин. По его словам, по итогам 8 месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В 2023 году в Китай уже поставлено более 75 млн тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом.

В мероприятии в этом году принимают участие около 500 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.

Мероприятия РКЭБФ продлятся два дня. В первый день состоятся сессии, посвященные углублению российско-китайского энергосотрудничества, энергетическому переходу, а также формированию новых региональных и аналитических центров влияния. Завершат программу первого дня две технологические экскурсии для участников Форума: CNPC организует визит в свой Инженерно-строительный институт, Китайская энергетическая инвестиционная Корпорация – в Институт низкоуглеродных технологий и энергетики.

В пятницу на полях РКЭБФ будут проведены три круглых стола, на которых будут обсуждаться темы цифровой ядерной энергетики, высокотехнологичной добычи угля, а также энергетической безопасности и энергоперехода.

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участникам, организаторам и гостям

V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума

Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия очередного – пятого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым.

Последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома. Соответственно растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности.

Весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации играет Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, который обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран. Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества.

От души желаю вам успехов и всего самого доброго.

В. Путин

ДОКЛАД И.И. СЕЧИНА

Уважаемые участники и гости Форума!

Приступая к своему выступлению, хотел бы прежде всего выразить глубокую признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину – за их поддержку и постоянное личное внимание к вопросам развития двустороннего энергетического сотрудничества. Именно благодаря решению глав России и Китая пять лет назад появился наш Форум.

Приветствую участвующих в нашем сегодняшнем мероприятии:

–Дин Сюэсяна – вице-премьера КНР;

–Новака Александра Валентиновича – Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;

–Чжан Цзяньхуа – руководителя Госэнергоуправления КНР;

–Решетникова Максима Геннадьевича – Министра экономического развития Российской Федерации;

–Дай Хоуляна – Председателя Совета директоров КННК;

-руководителей российских и китайских компаний, в том числе наших партнеров, особенно Китайскую Государственную Судостроительную Корпорацию, а также представителей научного сообщества.

Выражаю благодарность китайским партнерам, а также компаниям-организаторам за хорошую подготовку мероприятия.

В нашем Форуме принимают участие представители более чем 100 российских и китайских организаций энергетической и смежных отраслей, которые обеспечивают более 45% торговли между Россией и Китаем. Если говорить о российской стороне, то на энергетику в структуре товарооборота приходится более 75% экспорта в Китай.

Сотрудничество между Россией и Китаем укрепляется по всем направлениям. Суммарный товарооборот наших стран за последнюю пятилетку вырос до 660 млрд долл.

Наше мероприятие проходит сразу после саммита «Один пояс, один путь», в котором приняли участие представители 140 стран мира. Пользуясь случаем, поздравляю китайских коллег с его успешным проведением. Эта масштабная инициатива, объединяющая развитие инфраструктурных и производственных проектов, призвана обеспечить гармоничное и устойчивое экономическое развитие на евразийском пространстве и во всём мире.

Сегодня мы все являемся свидетелями того, как целый ряд событий и явлений, таких как разрушение цепочек поставок, санкционные войны, введение торговых барьеров, эпидемии, использование мировой резервной валюты в качестве инструмента давления, сопровождают деградацию однополярной модели мироустройства.

Мы видим, как формируются новые региональные рынки, выстраиваются альтернативные торговые маршруты.

Для наших стран переход к более справедливому миропорядку происходит под жестким внешним давлением и требует нового подхода к собственному развитию, в основе которого лежит приоритетная задача внутреннего экономического роста.

Страны уверенно идут по пути модернизации, укрепления национальной безопасности и достижения технологической самодостаточности.

При этом мы наблюдаем, что переход к новой модели роста вызывает шквал критики со стороны Запада, который пытается преуменьшить объективные достижения и дезавуировать успехи Китая и России.

Новая экономика КНР, включающая такие отрасли как производство электромобилей, полупроводников, добычу и переработку цветных и редкоземельных металлов, растет высокими темпами – плюс 6,5% за 6 месяцев 2023 года, а её доля в ВВП страны уже составляет 17%.

Китай уже много лет является неоспоримым лидером «зеленого» перехода в мире. На Китай приходится около 60% всего производства ветряных генераторов в мире, более 80% солнечных панелей, 55% всех продаж электромобилей и около 80% мощностей по производству электрических батарей.

Важным фактором роста экономики являются взвешенные действия Народного банка Китая, который проводит плавное смягчение денежно-кредитной политики. В августе этого года он в очередной раз снизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на 0,1 п.п. до 3,45 %. В то же время большинство Центробанков других стран мира борются с инфляцией, вызванной безответственной денежно-кредитной политикой, в основе которой непрерывные вливания ничем необеспеченной денежной массы.

Уверен, что современная модель китайской экономики будет ещё более устойчива к внешним шокам и позволит Китаю в долгосрочной перспективе перейти на новую качественную ступень развития.

Так же, как и Китайская Народная Республика, Россия сейчас проводит структурную перестройку экономики под усиленным внешним давлением. Тем не менее, необходимо отметить успешное преодоление шоков, связанных с введением беспрецедентных санкций в последнее время. Восстанавливается спрос как потребительского сектора, так и промышленности. Продолжается рост инвестиций в основной капитал – плюс 7,6% за первое полугодие 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году рост ВВП может превысить 2,5 %.

В российском «повороте на Восток» китайское направление играет ключевую роль, а торгово-экономические связи России и Китая представляют собой полюс стабильности и роста, о чем мы говорили на нашем предыдущем форуме.

За первые 9 месяцев 2023 г. товарооборот Китая и России вырос почти на 30 % год к году и составил 176,4 млрд долл. Есть все основания полагать, что товарооборот между нашими странами уже в этом году превысит намеченную планку в 200 млрд долларов.

Китай свыше десяти лет является крупнейшим торговым партнером России. В свою очередь, Россия в этом году вышла на четвертое место среди стран – основных внешнеторговых партнеров Китая.

При сохранении такой динамики двусторонней торговли уже в ближайшие годы, Россия возможно уже и в будущем году может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США, опередив Японию и Южную Корею, объёмы торговли с которыми резко падают.

Стремительная динамика развития взаимовыгодных торговых отношений России и Китая вызывает опасения и критику среди наших конкурентов. Это говорит о правильности выбранного нами пути.

Российско-китайские отношения будет правильно описать как «партнерство, устремленное в будущее». Именно так Президент России Владимир Владимирович Путин озаглавил статью в газете «Жэньминь жибао», посвященную перспективам российско-китайского сотрудничества.

Важнейшим направлением сотрудничества между нашими странами является энергетика. По итогам 8 месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

В этом году в Китай уже поставлено более 75 млн тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом.

Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум – будет поставлено более 30 млрд кубометров газа.

Обсуждаются новые возможности в сфере транспортировки российского природного газа в Китай, в том числе через территорию Монголии.

По итогам прошлого года Китай также стал крупнейшим покупателем российского угля – поставки выросли на четверть и составили 67 млн тонн.

Расширяется взаимодействие в атомной сфере, флагманом которого является АЭС «Тяньвань» – один из крупнейших проектов экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

В настоящее время на Тяньваньской атомной станции сооружаются два энергоблока по российскому проекту мощностью по 1200 МВт каждый. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему страны миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, в провинции Ляонин строится АЭС «Сюйдапу».

На фоне ренессанса атомной энергетики в мире перспективным направлением сотрудничества видится совместная работа с китайскими коллегами по сооружению энергоблоков в третьих странах.

Считаю, что новой вехой сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики как привилегия для наших китайских партнеров, для которых в текущих условиях открываются новые возможности.

В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов.

Говоря об энергобезопасности в долгосрочном горизонте, нельзя не отметить, что Россия – одна из немногих стран, приоритетом для которой являются инвестиции в новые энергетические проекты. Здесь хотел бы прежде всего сказать о проекте «Восток Ойл».

В условиях сокращения мировых инвестиций в разведку и добычу этот крупнейший в мире новый проект на севере Сибири с ресурсной базой 6,5 млрд тонн нефти является чуть ли не крупнейшим проектом в мире, способным оказать стабилизирующее воздействие на рынок углеводородов в целом.

Благодаря таким масштабным инвестиционным проектам активно развивается Северный морской путь – кратчайший морской маршрут до наших покупателей в Азии.

По словам нашего Президента, инфраструктурные проекты, заявленные в рамках Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь», в связке с Северным морским путём способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию Евразийского континента.

Давление на Китай и Россию со стороны Запада является стимулом к развитию наших собственных региональных рынков.

Развитие региональных рынков и дальнейшая интеграция стран Глобального Юга, а также стабильность и предсказуемость китайской экономики неизбежно способствует увеличению значимости юаня в мировой торговле и снижению зависимости от доллара США. То, что Запад сейчас фактически выталкивает и Россию, и Китай из долларовой зоны, будет играть в дедолларизации не последнюю роль.

Россия производит 12% мирового объема жидких углеводородов, на Китай приходится 14% их мирового потребления. Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга позволили нашим странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах. В результате их доля в российско-китайских расчетах составляет в настоящее время 90 %.

Важно продолжать расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами. Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов.

Убежден, что потенциал этого сотрудничества выльется в кратное увеличение товарооборота.

Переходя к заключительной части своего доклада, хотел бы отметить, что российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и всегда строились на принципах доверия, уважения и учета интересов друг друга.

Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации.

Еще раз хотел бы поблагодарить китайских партнёров за гостеприимство, содержательное наполнение программы форума, включая уникальную экскурсионную составляющую часть форума, которая запланирована на вторую половину сегодняшнего дня.

Коллеги, завершить своё выступление хотел бы известной фразой писателя Лу Синя: «Сами по себе дороги не появляются, а люди пройдут и протопчут».

Поздравляю вас с началом работы Пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума и желаю продуктивной работы.

Благодарю за внимание!

