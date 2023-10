В Пекине в ходе V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума состоялись круглые столы и экскурсии на технологические объекты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) представила участникам V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) собственные разработки в области производства оборудования, а также продукты и решения по цифровизации производственных процессов.

В штаб-квартире инженерно-технологического НИИ корпорации CNPC участникам РКЭБФ была продемонстрирована широкая линейка инструментов, приборов и различного оборудования. Затем Компания цифровых технологий «Куньлунь» при CNPC представила участникам РКЭБФ последние достижения в областях интеллектуализации нефтегазовых месторождений, цифровизации процессов по всей производственной цепочке и промышленной безопасности.

В первый день форума была также организована техническая экскурсия на опытно-промышленную площадку НИИ низкоуглеродного развития корпорации CHN Energy, в ходе которой участников РКЭБФ ознакомили с разработками чистых технологий по переработке угля, а также по улавливанию, использованию и хранению углерода (CCUS). Помимо этого, китайские ученые продемонстрировали экспериментальные и опытно-промышленные установки по производству топлив и новых материалов.

Во второй день V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Пекине состоялся целый ряд круглых столов. В частности, дискуссия, организованная народным университетом Китая, затронула проблемы энергетической безопасности и энергоперехода.

В рамках дискуссии, организованной корпорацией CNNC, обсуждались актуальные вопросы развития цифровой ядерной энергетики – на примере использования IT-продуктов при реализации совместных российско-китайских проектов.

Китайская инженерно-технологическая корпорация угольной промышленности (CCTEG) перед участниками круглого стола «Безопасные и эффективные технологии и интеллектуальные комплексы оборудования для добычи угля» поставила вопросы, касающиеся как российско-китайского сотрудничества в развитии угольной отрасли, так и новых технологий чистого использования угля, его добычи и переработки.

В мероприятиях РКЭБФ в этом году принимают участие около 400 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.

Форум проводится ежегодно с 2018 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином. Мероприятие проходит под эгидой Комиссии при Президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

