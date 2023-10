В НИУ ВШЭ научат анализировать и прогнозировать санкционную политику в отношении России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

— Анастасия Борисовна, что представляет собой SanctionsRuBase+? Как возникла идея ее разработки?

— Сама идея базы данных родилась в прошлом году в ходе конкретных исследований, которые мы вели для аппарата правительства России. Довольно быстро мы поняли, что есть базы, необходимые тем, кто занимается комплаенсом, и базы, собирающие вообще всю санкционную практику в мире.

При этом не было базы, которая отвечала бы на простой вопрос, кто и какие ограничения ввел против каких отраслей и секторов российской экономики, и позволяла бы сравнивать японскую, британскую и европейскую санкционные политики именно в отношении России. И мы создали такую базу, помогающую конечному пользователю сделать первый аналитический шаг.

SanctionsRuBase+ полезна еще и тем, что предвосхищает часть вопросов, которые могут возникнуть у пользователя, поскольку она основана не столько на факто-хронологическом подходе (который там, безусловно, присутствует), сколько на аналитическом. Мы более восьми лет ведем программу санкционных исследований в Высшей школе экономики и достаточно хорошо изучили логику санкционных режимов — то, как они развиваются, по каким законам могут меняться, а по каким точно не могут. Эти аналитические наработки мы стараемся встроить в нашу базу данных.

— А как возникла программа повышения квалификации, посвященная SanctionsRuBase+?

— Программу ДПО мы собрали на основе базы данных, образно говоря, отталкиваясь от нее. Это абсолютно логичное развитие наших исследований и разработок, в ходе которых возникло еще и плотное сообщество специалистов, занимающихся санкционной тематикой.

Лекторы, которые будут вести занятия на программе, — это Иван Николаевич Тимофеев, самый цитируемый российский специалист по санкционной тематике, Сергей Александрович Шеин, непосредственно занимавшийся научным проектом по созданию базы данных, и я. Мы много лет в разных ипостасях работаем вместе. Уверена, что, объединив наш опыт, мы сможем привнести много полезного в практику наших слушателей.

— В чем суть программы? Что она даст слушателям?

— Наша программа ДПО — это возможность выстроить собственную систему координат в хаосе санкционных новостей, понять, как его можно упорядочивать, на что обращать внимание, а что с совершенно легкой душой игнорировать и воспринимать как белый санкционный шум вне зависимости от того, как громко и хлестко он звучит.

— На кого рассчитана программа?

— Она рассчитана не только на юристов, занимающихся комплаенс-услугами, но и на тех, кто отвечает за бизнес-стратегии компании, определение международных партнерств и траекторий развития, да и просто на тех, кто стремится упорядочить свою повседневную операционную деятельность, в которую очень сильно вмешивается международная новостная повестка.

В том, что санкционная система координат необходима профессионалам самого разного профиля, мы с коллегами убедились в ходе многочисленных личных консультаций, мастер-классов, организованных в прошлом году для крупнейших российских компаний и органов государственной власти. А теперь в рамках программы ДПО, которую мы запускаем, вся эта информация станет доступной и для более широкого круга слушателей.

SanctionRuBase+ — многофункциональная база прямых и вторичных санкций, введенных против нашей страны в 2012–2022 годах. С ее помощью можно анализировать и с высокой достоверностью прогнозировать санкционную политику в отношении России. Год назад она была признана лучшей среди 14 проектов, представленных на конкурс по созданию новых инструментов, моделей и методов прогнозирования стратегического проекта НИУ ВШЭ «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования». Слушатели программы повышения квалификации «Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных SanctionsRuBase+» будут изучать специфику и эволюцию санкционной политики ЕС в отношении России, выявлять механизмы принятия санкционных решений, применять базу данных и учитывать неформальный фон принятия санкционных решений для анализа и прогноза дальнейших санкционных инициатив для конкретных отраслей экономики. Также слушателей научат определять сферы, в которых страны ЕС не готовы применять санкционное давление.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI