В Митине и Солнцеве построят современные жилые кварталы — Собянин

Две городские территории нежилой застройки в районах Митино и Солнцево реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«На месте старых нежилых зданий построим производства, офисы, жилье, в том числе по программе реновации, и другую недвижимость. В результате создадим больше одной тысячи рабочих мест. Мы уже одобрили и реализуем 47 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 677 гектаров. В результате они станут современными и сбалансированными городскими кварталами, в которых можно с комфортом жить и работать», — сообщил Мэр Москвы.

На месте устаревших объектов планируется построить свыше 120 тысяч квадратных метров недвижимости и создать более 1000 рабочих мест. Там также появятся объекты производственного, общественно-делового и иного назначения. В результате полузаброшенные и малоиспользуемые территории станут современными, самодостаточными и сбалансированными городскими кварталами — здесь можно будет с комфортом жить и работать.

В частности, реорганизации подлежит участок нежилой застройки площадью 5,62 гектара на Фабричной улице (владение 6), расположенный в Митине (поселок Новобратцевский, вблизи пересечения Московской кольцевой автомобильной дороги с Путилковским шоссе и улицей Саломеи Нерис). На территории предполагается возвести ряд объектов производственного, общественно-делового и иного назначения.

Градостроительный потенциал участка составляет 58,2 тысячи квадратных метров недвижимости, в результате реализации проекта создадут около 1000 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составляет около четырех миллиардов рублей.

Еще один реорганизуемый участок нежилой застройки площадью 1,39 гектара находится на Наро-Фоминской улице в Солнцеве. Там планируется построить жилые дома, в том числе для переселения жителей по программе реновации.

Градостроительный потенциал участка составляет 62,6 тысячи квадратных метров недвижимости, в результате реализации проекта будет создано около 260 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций оценивается в сумму около семи миллиардов рублей.

По состоянию на 31 октября Правительством Москвы одобрено и находится в стадии реализации 47 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 677 гектаров, в рамках которых планируется построить более 12,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано не менее 135 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит около 1,3 триллиона рублей.

