В Красноярске открылся Центр подбора персонала проекта «Восток Ойл»

Компания «РН-Ванкор» (нефтедобывающее предприятие НК «Роснефть») открыла в Красноярске Центр подбора персонала для проекта «Восток Ойл».

В центре соискатели могут узнать об условиях работы и проживания на объектах Ванкорского и Паяйхского кластеров, о требованиях к профессиональным компетенциям, возможностях для карьерного роста, а также пройти собеседование с представителями кадровой службы.

Для реализации на севере Красноярского края масштабного проекта «Восток Ойл» открыто 10 тысяч вакансий по ключевым направлениям нефтегазовой отрасли. Предприятию нужны как инженерно-технические кадры, так и квалифицированные рабочие. Для освоения новых нефтедобывающих активов Компании также нужны водители, стропальщики, машинисты, слесари, мотористы и другие специалисты.

Для привлечения кадров «РН-Ванкор» проводит ярмарки вакансий во многих регионах России. На подобных мероприятиях каждый соискатель может пройти собеседование не только с представителем кадровой службы, но и непосредственно с профильными специалистами предприятия.

Для высококвалифицированных и инициативных сотрудников «РН-Ванкор» предоставляет широкие возможности карьерного роста и развития, на предприятии действует программа управленческого кадрового резерва, направленная на выявление и развитие талантливых работников для максимального использования их потенциала.

Для персонала также действует масштабный соцпакет, программы ипотечного кредитования, санаторно-курортного оздоровления, поддержки материнства и детства и т.д. Одна из самых масштабных в городе социальных программ для сотрудников получила высокую оценку городской администрации – «РН-Ванкор» признан лучшим предприятием Красноярска по социальному партнерству и охране труда.

Справка: Реализация проекта «Восток Ойл» началась в 2020 году. В настоящее время на севере Красноярского края ведется масштабное строительство нефтедобывающей инфраструктуры проекта, в том числе уникального трубопровода протяженностью порядка 770 км. По нему товарная нефть «Восток Ойл» будет доставляться в порт «Бухта Север» – глобальный транспортный хаб, имеющий стратегическое значение для развития Северного морского пути. Инфраструктура порта включает в себя крупнейший в стране нефтеналивной терминал на 102 резервуара, а также два грузовых, два нефтеналивных и один причал для портового флота общей протяженностью почти 1,5 км. Проводятся работы по расширению авиационной инфраструктуры Игарки, Норильска, Диксона. Строятся вахтовые жилые городки.

11 октября 2023 г.

