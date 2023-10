Более 500 мероприятий: какую программу представит Москва на международной выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

4 ноября на ВДНХ откроется масштабная Международная выставка-форум «Россия». На ней будут показаны достижения и лучшие практики всех российских регионов в сфере науки, культуры, промышленности, энергетики, транспорта и строительства.

Цифровое пространство, посвященное Москве, расположится под медиакуполом. Там посетители смогут погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города — от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма. Для гостей выставки будет доступна специальная интерактивная зона и насыщенная событийная программа, включающая более 500 событий.

В рамках выставки «Россия» мероприятия пройдут по 10 тематическим направлениям, последовательно сменяющим друг друга. В их числе комфортная городская среда, инновационное развитие и предпринимательство, молодежная политика и образование, транспортный каркас столицы, умный город, промышленность, цифровизация как драйвер экономического развития, а также направления «Объединяя людей, создаем будущее», «Здоровая Москва», «Москва будущего».

Центральным событием станет шоу-программа, на которой каждый посетитель сможет увидеть, как город менялся от столетия к столетию, а также узнать о значимых событиях, которые позволили Москве стать одним из лучших мегаполисов мира.

Кроме того, столица представит основные проекты, которые заинтересуют и другие регионы. Среди них модернизация 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программа реновации, реставрация двух тысяч объектов культурного наследия, открытие 109 станций метро и Московского центрального кольца за 10 лет, цифровая трансформация во всех сферах — от «Московской электронной школы» до сервиса Russpass для путешественников, а также многое другое.

На стенде будет непрерывно работать 10 зон. Например, в зоне Russpass «Москва — город твоих путешествий!» с умной рекомендательной системой каждый сможет составить идеальный маршрут в зависимости от интересов.

А еще посетителям будет доступно более 20 вовлекающих форматов взаимодействия: развлекательные (танцевальные мастер-классы, музыкальные выступления, театрализованные представления, игры), познавательные (лекции, лекции экспертов и знаменитостей, дискуссии, воркшопы) и презентации проектов Москвы.

Кроме того, туристический сервис Russpass выступает технологическим партнером экскурсионной программы выставки «Россия». Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, в том числе «Движение первых», «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание» — всего 131 экспозиция

