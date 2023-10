«Башнефть» внедряет цифровую систему мониторинга на транспорте

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») приступила к внедрению системы мониторинга состояния водителя на транспортных средствах. Система разработана российской IT-компанией на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Цифровизация во всех областях деятельности – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030». Акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повысить эффективность, скорость принятия решений и безопасность производственных процессов.

Программно-аппаратный комплекс устанавливается в кабине автотранспортного средства, работает в автоматическом режиме и распознает потенциально опасные события, связанные с действиями водителя. Система фиксирует отвлечение внимания от дороги, усталость, непристегнутый ремень безопасности, разговор по мобильному телефону и другие факторы, влияющие на безопасность управления транспортным средством.

Тестирование российской системы на бензовозах ООО «Башнефть-Розница» привело к повышению уровня пассивной безопасности. С учетом этого было принято решение о тиражировании системы на все транспортные средства сбытового предприятия «Башнефти». Реализация проекта позволит повысить дисциплину вождения, а также сократить вероятность ДТП по вине водителя.

Камера системы включается сразу при запуске двигателя транспортного средства. При обнаружении тревожных признаков – изменения физиологического состояния водителей, система мгновенно подает звуковой сигнал. Информация о тревожном событии поступает в Центр мониторинга, сохраняется в виде фото- и видеоматериалов. В случае если транспорт находится вне зоны действия сотовой сети, все происходящее записывается в автономном режиме и при появлении связи все отчеты досылаются системой в режиме онлайн. При необходимости диспетчер связывается с ответственным сотрудником предприятия и сообщает о критическом событии.

Вся необходимая информация, статистика и аналитика по автопарку отображается как в режиме реального времени, так и за любой прошедший период.

В настоящее время новой системой оснащены около 50 бензовозов и автобусов ООО «Башнефть-Розница», до конца 2023 года планируется оборудовать отечественной разработкой еще порядка 100 единиц транспортных средств, в 2024 году системой мониторинга оснастят еще 166 автомобилей.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

17 октября 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI