Банк «РОССИЯ» и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и Пермский край заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023). Документ со стороны Пермского края подписал Губернатор Дмитрий Николаевич Махонин, со стороны Банка — Председатель Правления Кирилл Юрьевич Кривощеков. В соглашении стороны выразили намерение развивать сотрудничество в целях эффективного решения задач социально-экономического развития Пермского края, совершенствования функционирования финансового рынка и повышения инвестиционной привлекательности региона. «Соглашение, которое мы подписали с Банком «РОССИЯ», позволит нам установить не просто партнерские отношения с учреждением, но и предложить Банку принять участие в самых разных программах, таких как реализация в регионе программ развития и внедрения современных банковских технологий, поддержка предпринимательства, участие в проектах государственно-частного партнерства», — отметил Д.Н. Махонин. «Банк «РОССИЯ» на протяжении многих лет работает с ведущими предприятиями Пермского края, а также имеет значительный опыт работы с самыми разными российскими регионами в сфере финансирования и инвестиций, — комментирует К.Ю. Кривощеков. — Уверен, что наше партнерство создаст новый импульс для экономического роста и процветания региона».

