Банк «РОССИЯ» и Корпорация «А ГРУПП» подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и Корпорация «А ГРУПП» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023). Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Заместитель Председателя Правления Александр Вячеславович Шаленков, со стороны Корпорации «А ГРУПП» — Генеральный директор Алексей Николаевич Зайцев. Целью соглашения стало укрепление сотрудничества в развитии банковских технологий и банковской инфраструктуры, разработка и реализация инвестиционных программ и финансово-экономический консалтинг. «Подписание данного соглашения стало важным шагом на пути развития партнерства Банка «РОССИЯ» с Корпорацией «А ГРУПП». Мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для финансирования крупнейшего поставщика металлопрокатной продукции, — комментирует А.В. Шаленков. — Банк готов оказывать поддержку предприятию в реализации новых масштабных проектов. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным». Справка: Корпорация «А ГРУПП» уже более 27 лет успешно развивается в сфере черной металлургии. На сегодня «А ГРУПП» — это широкая филиальная сеть федерального масштаба, которая включает более 26 производственных и сбытовых площадок и собственные складские комплексы. С 2008 года «А ГРУПП» возглавляет рейтинг лучших металлотрейдеров России в трубной отрасли и занимает 4-е место в рейтинге универсальных поставщиков металлопроката. В 2021 году по версии издания РБК Корпорация «А ГРУПП» заняла 310-е место в рейтинге 500 крупнейших компаний Российской Федерации. Этот результат достигнут благодаря слаженной работе всей команды, в которую входит более 1750 квалифицированных сотрудников. «А ГРУПП» продолжает активно расширять географию присутствия, ассортимент продукции и перечень сервисных услуг.

