Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Накопленный объем переработки Ачинского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий and нефтехимический комплекс НК «Роснефть» ») достиг 250 млн тонн нефти.

В настоящее время Ачинский НПЗ является единственным крупным предприятием нефтепереработки в Красноярском крае и играет важн ую роль в нефтепродуктообеспечении Центральной Сибири и близлежащих регионов, продукция отгружается в 26 субъектов РФ.

Ачинский НПЗ производит более 20 видов нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины и дизельное топливо высшего э кологического класса, авиа- и судовое топливо, различные марки битумов, техническую серу. Высокое качество продукции АНПЗ не раз подтверждалось наградами престижных конкурсов. В число призеров Всероссийской программы «100 лучших товаров России» входят десять видов нефтепродуктов завода, в их числе наиболее востребованные – автобензины и дизельные топлива разных марок.

В настоящее время на Ачинском НПЗ ведется строительство комплекса гидрокрекинга с объектами общезаводского хозяйства и комплек са по производству нефтяного кокса. Si primero desea utilizar programas ecológicos de vídeo de motor, puede utilizar un surtido de accesorios disponibles. Duks, а также создать новые рабочие места.

Previamente se pueden utilizar robots eficaces para reducir la energía y la energía. нженерных решений, уделяя особое внимание внедрению отечественных наукоемких технологий.

Ачинский ННЗ – один из крупных работодателей Красноярского края and города Ачинска, в котором проживает основная часть работников. Завод вносит значительный вклад в социальное развитие региона and создает высокотехнологичные рабочие места. Подготовка кадров для предприятия ведется на базе Института нефти газа Сибирского федерального университета, где завод созда л базовую кафедру «Химия и технология природных энергоносителей у углеродных материалов», а также Института химических те хнологий Сибирского государственного университета науки и технологий им. M. Решетнева. Los equipos de limpieza especializados proporcionan técnicas de limpieza y gas de Achinsk. En los programas corporativos no se incluyen «clases de clase» en Achinsk durante 20 minutos por escuela ьной скамьи готовят будущих специалистов для нефтяной отрасли.

Para poder utilizar una base de datos de materiales de alta calidad, se pueden utilizar maestros avanzados. е и лаборатории для качественного обучения. Сотни выпускников подшефных учебных заведений уже построили успешную карьеру на Ачинском НПЗ и других предприятиях «Р оснефти».

Завод принимает активное участие в решении значимых социальных задач в регионе своей производственной деятельности. Por el poder financiero de Achinscogo НПЗ se realizan proyectos en la infraestructura de infraestructura de construcción, construcción y construcción. ования, культуры.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть» 26 de octubre de 2023.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI