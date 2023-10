V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум завершил работу в Пекине

Source: MIL-OSI Russian Language News

На церемонии открытия юбилейного Форума выступили вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, Ответственный секретарь Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и Председатель Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоулян.

В мероприятиях РКЭБФ приняли участие около 400 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.

Фото из архива РКЭБФ

Насыщенная двухдневная программа включала в себя церемонию открытия с участием высшего политического руководства России и Китая, сессии на тему укрепления российско-китайского сотрудничества по различным направлениям деятельности, технологические экскурсии в китайские научные институты, а также тематические круглые столы.

На полях Форума состоялись двусторонние встречи между компаниями двух стран, было заключено около 20 соглашений.

Приветствия участникам РКЭБФ направили Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Именно в продолжение договоренностей лидеров двух стран Форум ежегодно проводится с 2018 года.

В своем приветствии Владимир Путин отметил, что отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. При этом одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым. По словам главы государства, весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации играет Российско-Китайский энергетический бизнес-форум.

В своем послании Си Цзиньпин отметил, что благодаря многолетним усилиям Китай и Россия создали всестороннюю, многоотраслевую, многоярусную и высокоуровневую структуру сотрудничества в энергетике. Кооперация КНР и РФ играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития двух стран и всего мира, добавил он.

Фото из архива РКЭБФ

«В будущем Китай готов вместе с Россией строить энергетическое партнерство высокого уровня, постоянно повышать прочность цепочек поставок в отрасли, вносить больший вклад в содействие долгосрочному здоровому, стабильному и устойчивому развитию глобального энергетического рынка и формирование глобального партнерства в области чистой энергетики», – сказал Председатель КНР.

Вице-премьер КНР Дин Сюэсян выдвинул три предложения по дальнейшему углублению китайско-российского энергетического сотрудничества. По его мнению, страны должны продолжать активное развитие инфраструктурных связей в энергетике, укреплять взаимодействие в области возобновляемой энергетики и низкоуглеродного развития, а также решительно защищать открытость и взаимосвязанность мирового энергетического рынка.

Фото из архива РКЭБФ

Как отметил в своем докладе глава «Роснефти» Игорь Сечин, участвующие в РКЭБФ компании обеспечивают суммарно более 45% торговли между Россией и Китаем. «Для наших стран переход к более справедливому миропорядку происходит под жестким внешним давлением и требует нового подхода к собственному развитию, в основе которого лежит приоритетная задача внутреннего экономического роста. Страны уверенно идут по пути модернизации, укрепления национальной безопасности и достижения технологической самодостаточности», – сказал он.

По словам Сечина, Россия нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. «Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации», – добавил Сечин.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия видит высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов в Китай.

Фото из архива РКЭБФ

«Энергетика – одно из ключевых направлений нашего взаимодействия. В течение многих лет Россия – надёжный партнёр наших друзей по обеспечению энергобезопасности. Российский экспорт энергетических товаров в КНР в этом году вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Новак.

В первый день форума для участников были проведены технологические экскурсии. В штаб-квартире инженерно-технологического НИИ корпорации CNPC участникам РКЭБФ была продемонстрирована широкая линейка инструментов, приборов и различного оборудования. Компания цифровых технологий «Куньлунь» при CNPC представила участникам РКЭБФ последние достижения в областях интеллектуализации нефтегазовых месторождений, цифровизации процессов по всей производственной цепочке и промышленной безопасности.

Во второй день работы РКЭБФ состоялись круглые столы, посвященные ядерной энергетике, высокотехнологичной добыче угля, а также энергетической безопасности и энергопереходу.

Форум проходит под эгидой Комиссии при Президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

Следующий VI Российско-Китайский энергетический бизнес-форум состоится в 2024 году в России.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

21 октября 2023 г.

