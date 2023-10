30.10.2023 Pierwsze śmigłowce AW-149 tráfico desde żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Pierwsze śmigłowce AW-149 trafiły do żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej30.10.2023

“Wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie stoją przed Polską. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Bliski Wschód także jest miejscem w, którym toczy się wojna, są bardzo silne napięcia w regionie Azji. To wszystko powoduje, że perspektywy rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej nie są dobre. Jedyną skuteczną odpowiedzią na te zagrożenia jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Dlatego z wielką satysfakcją jestem tu z państwem, żeby pokazać 2 spośród 32 śmigłowców z rodziny AW-149, które już są na wyposażeniu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

30 października br. w Nowym Glinniku, szef MON przekazał pierwsze egzemplarze śmigłowców AW-149 żołnierzom 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Śmigłowiec AW-149 został wybrany dla Wojska Polskiego w ramach programu wielozadaniowych śmigłowców wsparcia Perkoz. Na podstawie umowy podpisanej w lipcu 2022 r. do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej trafią łącznie 32 maszyny.

“Umowy podpisaliśmy w ubiegłym roku w lipcu w PZL Świdnik. Te śmigłowce stanowią też przyszłość dla PZL Świdnik. Zakład ten współprodukując te śmigłowce będzie wzmacniał potencjał związany z produkcją zbrojeniową w naszym kraju. Dziękuję partnerom włoskim za ścisłą współpracę. Właśnie dzięki tej współpracy jest wzmacniane Wojsko Polskie. W bardzo krótkim czasie doprowadziliśmy do tego, że przed 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej są perspektywy rozwoju. Na wyposażenie tej brygady trafiają pierwsze śmigłowce, mamy przeszkolone załogi obsługi naziemnej i pilotów”

– mówił podczas przekazania śmigłowców minister M. Błaszczak.

AW-149 to wielozadaniowy śmigłowiec wyprodukowany przez przedsiębiorstwo Leonardo (dawniej Agusta Westland), przeznaczony do zadań transportowych, wsparcia pola walki, ratownictwa. Śmigłowiec jest powiększoną wersją AW-139. Śmigłowce w konfiguracji odpowiadającej potrzebom Sił Zbrojnych RP, zostaną wyposażone m.in. w systemy obserwacyjne, uzbrojenie strzeleckie, kierowane (pociski przeciwpancerne Hellfire) i niekierowane pociski rakietowe oraz systemy samoobrony.

Uzbrojenie, w zależności od wariantu wykorzystania śmigłowca, może być instalowane w kabinie lub na punktach podwieszeń śmigłowca. Śmigłowce realizować będą zarówno zadania transportu żołnierzy jak i wsparcia pododdziałów z powietrza.>>> GALERIA – Przekazanie nowych śmigłowców AW-149 żołnierzom Wojska Polskiego

25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego (25BKPow) a aeromobilny związek taktyczny Wojsk Lądowych rozmieszczony w Tomaszowie Mazowieckim, Nowym Glinniku oraz w Leźnicy Wielkiej, w województwie łódzkim. Brygada jest jedną z najbardziej manewrowych jednostek Wojska Polskiego, operującą w wymiarze lądowym i powietrznym, zdolną do wielokrotnej zmiany rejonu rozwinięcia dzięki użyciu śmigłowców.

Żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej swoje doświadczenie bojowe zdobywali m. na misjach w Iraku, Afganistanie i Czadzie.

