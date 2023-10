Этот день в истории Политеха: 30 октября – 5 ноября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В очередном выпуске проекта « Этот день в истории Политеха », посвящённого 125-летию университета, представлены события, которые проходили в нашем вузе в разные годы с 30 октября по 5 ноября.

1 ноября 1956 года профессор ЛПИ и один из основоположников химической физики Николай Семёнов получил Нобелевскую премию по химии за установление механизма газофазных реакций, в частности, гомогенного мономолекулярного разложения и разветвленных цепных реакций. Николай Николаевич стал первым среди российских учёных лауреатом Нобелевской премии по химии. Будучи учеником Абрама Иоффе, он в 24 года стал преподавателем Петроградского политехнического института. Очень скоро доцент Н.Н. Семёнов сам основал собственную школу, которую коллеги метко окрестили «Семёновским полком». Многие выдающиеся физики-политехники были студентами Семёнова.

1 ноября 2017 года в СПбПУ впервые прошёл Молодёжный карьерный форум (МКФ). Он стал площадкой для свободного общения между молодыми специалистами и работодателями. Помимо стендовой сессии, на мероприятии проходят презентации ведущих российских и международных компаний, деловые игры, мастер-классы и бизнес-лекции.

3 ноября 1922 года на основании постановления Совета института, принятого по ходатайству студенческих организаций, Политеху было присвоено имя М. И. Калинина. 1 января 1923 года институт стал называться «Петроградский Политехнический институт им. М. И. Калинина». В 1924 году он стал называться Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина (ЛПИ имени М. И. Калинина).

3 ноября 1977 года состоялось торжественное открытие общеинститутского Музея истории ЛПИ на хорах актового зала Главного здания. Мероприятие прошло в рамках празднования 60-летия Великого Октября. Много сил вложили в создание музея ректорат вуза, совет, актив музея (Б. В. Кантан, М. А. Никифорова), представители факультетов института, «художники» Ольга Мейкшанц, Борис Мезгирев, Юрий Дурягин, Борис Дворецкий, другие сотрудники и студенты ЛПИ.

3 ноября 1931 года в Берлине в прокат вышел фильм продюсерского центра «Nowik & Roell — Film GmbH» «Женщине нужно все прощать». Одним из основателей центра стал политехник Николай Новик, учившийся на экономическом отделении в 1915-1920 годах. В начале 1930-х Николай Исаакович выпустил ряд ярких картин в Берлине, затем в Париже. Наиболее успешным фильмом стал «Дочь полка», вышедший в прокат в 1933 году.

5 ноября 1944 года советскому разведчику, капитану, выпускнику Политеха Виктору Лягину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 1941 году В. А. Лягин с группой сотрудников разведки был направлен в Николаев для организации разведывательно-диверсионной работы против немецких оккупантов и возглавил там деятельность подпольной антифашистской группы «Николаевский центр». Группе Лягина удалось осуществить ряд крупных диверсий, добыть и передать в Центр ценную разведывательную информацию о противнике.

Осенью 1903 года в механическом корпусе Санкт-Петербургского Политехнического института начала свою деятельность механическая лаборатория (лаборатория сопротивления материалов). Её основателями были первый заведующий, профессор Сергей Дружинин и первый директор Политехнического института князь Андрей Гагарин. Для работы в лаборатории С. И. Дружинин пригласил квалифицированных преподавателей и лаборантов; среди них были К. Э. Рерих, С. П. Тимошенко, И. И. Бентковский, К. М. Дубяга, Н. Н. Давиденков, А. М. Драгомиров.

Лаборатория была оснащена современными испытательными машинами, столами с лабораторными установками для испытания образцов на различные виды деформации и витринами для демонстрации разрушения образцов из различных материалов. С.И. Дружинин заведовал механической лабораторией, а затем и кафедрой сопротивления материалов, образованной на основе лаборатории, до 1933 года.

В настоящее время лаборатория сопротивления материалов оснащена современными испытательными установками (INSTRON и др.) для исследования прочностных и деформационных характеристик новейших материалов. В то же время бережно сохраняется уникальное оборудование, сконструированное непосредственно князем А. Г. Гагариным, которое является частью исторического наследия университета, памятником российской науки и техники.

