Финансовые новости: Рынку СПФИ Московской биржи исполнилось 10 лет

28 октября 2023 года рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) отмечает свое 10-летие. С момента основания рынок продемонстрировал уверенный рост и стал одной из ключевых финансовых площадок для торговли процентными ставками и валютами с мощным набором инструментов для хеджирования рисков.

Свой путь становления в качестве полноценного рынка площадка начала в 2013 году, и первое время участники подключались к ней в основном с целью тестирования торговых систем. В 2017 году начался значительный рост торговой активности, а годом позже рынок СПФИ продемонстрировал восьмикратный рост объемов торгов. В 2020 году объем открытых позиций на рынке впервые превысил 1 трлн рублей. Росту активности участников способствовал ряд технологических новаций, расширение возможностей и сроков торгуемых контрактов.

Сегодня рынок СПФИ пользуется заслуженным доверием со стороны участников. Площадка предоставляет высокий уровень ликвидности, использует прозрачное ценообразование и надежные ценовые ориентиры. О результатах эволюции рынка СПФИ свидетельствует объем открытых позиций, приближающийся к 5 триллионам рублей. При этом суммарный объем торгов за первые три квартала 2023 года превысил 2,6 триллиона рублей.

Роман Локтионов, директор по внебиржевым деривативам Московской биржи:

“За годы работы рынок СПФИ стал больше, чем просто торговая площадка. Участники используют его и как профессиональное сообщество – место для обмена идеями и предложениями. Будем стремиться сохранять и укреплять этот статус, одновременно расширяя торговые и продуктовые возможности наших клиентов”.

Сегодня доступ к рынку СПФИ имеют более 70 юридических лиц, среди которых как кредитные, так и некредитные организации. Площадка дает участникам возможность управлять:

процентными рисками, используя процентные свопы на ключевую ставку, ставку RUONIA, RUSFAR, SOFR, ESTR;

валютно-процентными рисками с помощью кросс-валютных свопов;

валютными рисками, используя расчетные и поставочные форварды;

ликвидностью с помощью валютных свопов.

Важным преимуществом торговой площадки СПФИ являются действующие на ней правила клиринга и система управления рисками. Контракты на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом, функции которого выполняет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу “Московская Биржа”). Это избавляет участников рынка от необходимости оценивать риски каждого контрагента и подписывать с ними генеральные соглашения, позволяет снизить затраты на капитал и пользоваться преимуществами единого клиринга и обеспечения с другими рынками Московской биржи.



