Финансовые новости: Количество граждан, имеющих кредиты и займы, выросло до 47 млн

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 млн человек, показывают данные бюро кредитных историй.

В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан. Особенной популярностью у населения пользуются кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 млн. Их общее число составило 23 млн и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными. Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%. В январе — июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет. Портрет ипотечного заемщика отражает растущую долговую нагрузку: у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку в II квартале, уже был потребительский кредит. Около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Банк России обсудит с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан. Рост кредитования, сопровождаемый увеличением долговой нагрузки заемщиков, показывает, что Банк России своевременно ужесточил макропруденциальные лимиты и надбавки. Эти меры будут сдерживать дальнейший рост закредитованности граждан. Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за первое полугодие 2023 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI