Финансовые новости: Вопросы и ответы: Урегулировании убытков по ОСАГО с помощью портала «Госуслуги»

24.12.2021

При наступлении страхового случая по действующему договору ОСАГО в случае, если страховая организация признана несостоятельной (банкротом), ее клиент вправе обратиться с заявлением в страховую организацию виновника ДТП, приложив необходимые документы. В случае если соблюдены условия прямого возмещения, следует обратиться с заявлением к своему страховщику, приложив необходимые документы, даже если Банк России отозвал лицензию у страховой организации виновника ДТП. В случае если страховая организация виновника ДТП признана банкротом и условия прямого возмещения убытков не соблюдены, либо в случае признания обоих страховщиков несостоятельными, вы вправе обратиться с заявлением (требованием) о компенсационной выплате в Российский союз автостраховщиков, приложив необходимые документы. Дополнительно сообщаем, что как только страховая компания признается банкротом, и начинается процедура ее банкротства, Агентство по страхованию вкладов сообщает об этом на своем сайте, в газете «Коммерсант» и в местных СМИ. Информация о факте банкротства обязательно размещается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, который ведет Федеральная налоговая служба. В случае введения процедуры банкротства — конкурсного производства в отношении страховой организации вы можете в течение двух месяцев с даты опубликования сведений об этом зарегистрировать требования в реестре требований кредиторов, который ведется конкурсным управляющим (информация о нем указывается в решении суда). При предъявлении требований необходимо указать их точный размер в денежном выражении и приложить обосновывающие его документы. Сообщаем, что выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производит ликвидационная комиссия в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании промежуточного ликвидационного баланса, начиная со дня его утверждения. Обращаем внимание, что Банк России не ведет реестр требований кредиторов.

