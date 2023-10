Финансовые новости: Банк России определил основные направления развития финансового рынка до 2026 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Развитие долгосрочного финансирования экономики, в первую очередь за счет внутренних ресурсов, повышение роли рынка акций и укрепление доверия инвесторов — одни из ключевых задач развития финансового рынка на ближайшие три года. Для их реализации важно обеспечить доступность информации и защиту прав инвесторов.

Проект Основных направлений развития финансового рынка на 2024 год и период 2025–2026 годов сохраняет преемственность с документом, который определил спектр новых задач по трансформации российской экономики и повышению устойчивости финансового рынка. Банк России будет настраивать макропруденциальное регулирование с учетом внутренних и внешних факторов, развивать систему трансграничных платежей и расчетов. Тренд на цифровизацию финансового рынка потребует совершенствования правового регулирования для безопасного внедрения современных платежных технологий. В обновленном документе учтены предложения участников рынка — финансовых организаций и их объединений, представителей реального сектора. Проект Основных направлений развития финансового рынка направлен Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации. Также планируется его обсуждение на парламентских слушаниях в Государственной Думе. Фото на превью: VarnakovR / Shutterstock / Fotodom

