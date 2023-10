Финансовые новости: Банк России выявил особенности ценообразования на бумаги квазироссийских эмитентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России отмечает существенную разницу между стоимостью депозитарных расписок квазироссийских компаний на биржевом и внебиржевом рынках. Величина дисконта порой достигает 50% при заключении внебиржевых сделок.

Повышенный интерес инвесторов к таким ценным бумагам может быть обусловлен тем, что компании планируют сменить юрисдикцию и «прописаться» в России. В этом случае они получат статус международной компании и будут обязаны провести обязательную конвертацию своих депозитарных расписок на акции, которые уже без ограничений (кроме случаев, установленных законодательством) смогут обращаться на российском биржевом рынке. Банк России не исключает, что переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу может вызвать волатильность на рынке из-за роста предложения. Регулятор обращает внимание инвесторов на необходимость учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний. Фото на превью: Rawpixel / Shutterstock / Fotodom

